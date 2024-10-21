فقد 3 من بناته والعشرات من عائلته.. طبيب فلسطيني يتحدث عن معاناة أهالي جباليا (فيديو)

منذ أكثر من أسبوعين، يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره وجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين شمال قطاع غزة، وخاصة بمخيم جباليا، حيث يقتل ويدمر ويستهدف المدنيين ومراكز إيواء النازحين، وسط صمت دولي، بعد أن بدأ في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عمليات قصف غير مسبوق لمخيم جباليا ومخيمها.

“الجزيرة مباشر” التقت الطبيب عزالدين أبو العيش الذي نشأ في جباليا وفقد فيها 3 من بناته وأكثر من 50 فردا من عائلته.

وقال أبو العيش “المخيم شاهد على النكبة المستمرة حتى هذا الوقت، لقد عانيت فيه، ولا يزال أبناء المخيم يعيشون المعاناة ولكن بثبات على الحق الفلسطيني”.

وأضاف “المخيم يعد شاهدا على المقاومة والثبات، واصفا إياه بـ”مخيم المقاومة والصمود والتحدي منذ خرجت الانتفاضة الأولى منه”.

وعن أهل المخيم الذين يعيشون المعاناة اليوم، تحدث أبو العيش عن تواصله المستمر مع المواطنين إضافة إلى عائلته: “هم أقرب للشهادة من الحياة، أسمعهم يرددون إما الثبات أو الممات، الكل ينتظر دوره وهم يناشدون العالم”.

وعبّر أبو العيش عن صدمته إزاء العالم الصامت المتفرج وهو يغالب مشاعره، قائلًا: “أصيب ابن أختي ثم نزح فغاب عن الوعي فسألتها: هل أكل، لتقول: فتحنا له علبة تونة”.

وخلال حديثه، أشار أبو العيش إلى فقده لبناته في 2009، لكنه شدد على أهمية الصمود دون انهزام داخلي، لأن الطريق لا يزال طويلًا.

وأكد أبو العيش على أهمية وقف المجازر، ومنع الأسباب التي أدت إلى هذا النزيف، مضيفًا: “لا يجب أن نطالب أهل غزة بالصمود وهم يعيشون حياة بلا مستقبل، بل أن نطالب العالم بالقيام بدوره”.