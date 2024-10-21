قرابين نباتية ونفخ البوق.. مئات الإسرائيليين يقتحمون الأقصى في خامس أيام “العرش” اليهودي (فيديو)

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية، وسط التضييق على الفلسطينيين.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن أكثر من 1000 مستوطن اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، في خامس أيام “عيد العرش” اليهودي، وأدوا طقوسا تلمودية علنية في باحاته.

قرابين نباتية ونفخ البوق

وأدى عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية جماعية عند أبواب المسجد الأقصى، ونفخوا في البوق عند باب القطانين، وأدخلوا “القرابين النباتية” ونفذوا جولات استفزازية في أسواق البلدة القديمة وقبالة أبواب المسجد الأقصى.

تشديد الإجراءات في القدس القديمة

وكانت قوات الاحتلال، قد شددت إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من القدس، وأغلقت الطريق المؤدي إلى باب المغاربة من باب الأسباط، وعرقلت وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين.

وتستغل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على الفلسطينيين وفرض العقوبات الجماعية عليهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية.

وتقوم سلطات الاحتلال بعرقلة حركة تنقل المواطنين ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في الوقت الذي تُسهّل فيه اقتحامات للمستوطنين للمدن الفلسطينية، والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس.

تغطية صحفية: يحملون النباتات ويغنون بصوت مرتفع.. المستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في ساحة الغزالي قرب باب الأسباط. pic.twitter.com/ixgnpLvBsy — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 21, 2024

طقوس استفزازية عند حائط البراق

وأمس الأحد، اقتحم مئات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، في رابع أيام “عيد العُرش” اليهودي، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بشكل شبه يومي على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد. وأمس، اقتحم نحو 1783 مستوطنا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وقالت قناة “كان” الإسرائيلية إن صلاة خاصة من أجل “عودة الأسرى من غزة” ومن أجل “سلامة جنود الجيش” أقيمت في ساحة البراق غربي المسجد الأقصى ضمن “طقوس بركة الكهنوت” في رابع أيام “عيد العُرش” اليهودي.

بن غفير يقود الاقتحام

وأظهرت لقطات أخرى وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وهو يقود اقتحامًا عند حائط البراق بحراسة مشدَّدة، ويحمل قرابين نباتية احتفالًا بـ”عيد العُرش”.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في سوق القطانين وعند أبواب الأقصى، ونفخت إحدى المستوطنات بالبوق، وقام آخرون بما يسمى “السجود الملحمي” في باحات الأقصى.

ويأتي ذلك تلبية لدعوات أطلقتها ما تسمى “جماعات الهيكل” المزعوم، لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى طوال أيام “العرش”، الذي يستمر مدة ثمانية أيام.

وتسعى “جماعات الهيكل” المزعوم لتنفيذ أوسع اقتحامات ممكنة للأقصى، طوال أيام “عيد العرش” الذي يستمر حتى الأربعاء، في فترة يتوقع أن تشهد توترات كبيرة.