حقيبة زوجة السنوار.. مطابقة للصور تكشف حقيقة الادعاءات الإسرائيلية (شاهد)

ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن زوجة الشهيد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دخلت إلى نفق قبل يوم من بدء عملية “طوفان الأقصى” وهي تحمل حقيبة تُقدر قيمتها بـ32 ألف دولار أمريكي.

ونشر أدرعي صورًا لزوجة السنوار وهي تحمل حقيبة، وأرفق صورة لحقيبة من شركة “هيرميس بيركين” مصنوعة من جلد “توغو” الأسود، زاعمًا أن حقيبة زوجة السنوار هي من نفس الشركة.

اختلاف واضح

وأظهرت عملية مطابقة الصور التي نشرها أدرعي وحسابات إسرائيلية، أن الحقيبة التي ظهرت بها زوجة السنوار تختلف تمامًا عن الحقيبة التي نشرها أدرعي من شركة “بيركين”، ومن خلال التدقيق، يظهر الاختلاف بين الحقيبتين بوضوح.

وعند فحص حقيبة زوجة السنوار، يظهر وجود أجزاء حديدية على حامل الحقيبة، وهو ما يختلف عن تصميم شركة “بيركين” الذي يتميز بجزء ذهبي في منتصف الحامل.

بالإضافة إلى ذلك، يظهر اختلاف في شكل وتصميم الحقيبتين؛ حيث تتميز حقيبة “بيركين” بخياطة وحدود جانبية واضحة وقاعدة مستطيلة تمنحها شكلاً هندسيًا مميزًا، في حين أن الحقيبة التي كانت مع زوجة السنوار لا تحتوي على تلك التفاصيل، مما يجعل شكلها أقرب إلى الأسطواني.

عند التدقيق أكثر، يمكن ملاحظة جزء حديدي على الطرف الجانبي لحقيبة زوجة السنوار، وهو ما لا يوجد في حقائب شركة “بيركين” التي نشرت صورًا دقيقة للحقيبة من جميع الجوانب.

مصدر الادعاء

عند البحث عن مصدر هذا الادعاء، تبينت وحدة التحقق في شبكة “الجزيرة”، أن أدرعي لم يكن أول من نشر القصة، بل كانت “إليزابيث سافيتسكي”، وهي مؤثرة في مجال الأزياء تقيم في نيويورك، وهي التي نشرت الادعاء لأول مرة.

وتُعرف سافيتسكي بنشاطها على مواقع التواصل في الدفاع عن إسرائيل.

وقامت حسابات إسرائيلية عدة، بينها حسابات رسمية، بنشر هذا الادعاء دون التحقق من التفاصيل، في إطار حملة تشويه ضد الشهيد يحيى السنوار وعائلته.