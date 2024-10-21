ما حقيقة وقوع انفجار ضخم في مطار بيروت أثناء وصول رحلة لطيران الشرق الأوسط؟ (شاهد)

تداولت حسابات إخبارية لبنانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، الليلة الماضية، صورًا لانفجار ضخم بمطار رفيق الحريري في بيروت.

وزعم مروّجو الصور أنه وقع أثناء هبوط طائرة لشركة طيران الشرق الأوسط في مطار رفيق الحريري في بيروت خلال هجوم إسرائيلي في محيط المطار.

الصوّر مفبركة

وبمراجعة وحدة التحقق بشبكة الجزيرة، تبيّن أن الصوّر مفبركة حيث يظهر فقط شعار شركة طيران الشرق الأوسط على الطائرة، ولم تتوفر في الصور التفاصيل الأخرى للهوية البصرية المعتادة لطائرات الشركة اللبنانية مثل كلمة “MEA”.

بين النيران: الطائرة التي جسدت صمود بيروت (صورة)https://t.co/Ii2YnBbRak pic.twitter.com/lVDmaepopE — Lebanon Debate (@lebanondebate) October 20, 2024

مولدة بالذكاء الاصطناعي

كما لم يظهر في البث المباشر خلال الساعات السابقة لترويج هذه الصور حدوث انفجار بهذا الحجم أثناء هبوط أي طائرة، بل تصاعد دخان فقط من أبنية قريبة من المطار.

وذكر حساب “eyesoflebanon” عبر إنستغرام أن الصور مولدة بالذكاء الاصطناعي من قبل حساب “south.to.north”.

غارات كثيفة

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، 11 غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، استهدفت فروع جمعية القرض الحسَن التابعة لحزب الله، وكانت إحداها قرب مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك بعد وقت قصير من تهديد إسرائيلي بضربها.