سياسة|لبنان

ما حقيقة وقوع انفجار ضخم في مطار بيروت أثناء وصول رحلة لطيران الشرق الأوسط؟ (شاهد)

هذا ما كشفته وحدة التحقق

تَبيّن أن الصورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي
21/10/2024-|آخر تحديث: 21/10/202411:31 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداولت حسابات إخبارية لبنانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، الليلة الماضية، صورًا لانفجار ضخم بمطار رفيق الحريري في بيروت.

وزعم مروّجو الصور أنه وقع أثناء هبوط طائرة لشركة طيران الشرق الأوسط في مطار رفيق الحريري في بيروت خلال هجوم إسرائيلي في محيط المطار.

 

 

الصوّر مفبركة

وبمراجعة وحدة التحقق بشبكة الجزيرة، تبيّن أن الصوّر مفبركة حيث يظهر فقط شعار شركة طيران الشرق الأوسط على الطائرة، ولم تتوفر في الصور التفاصيل الأخرى للهوية البصرية المعتادة لطائرات الشركة اللبنانية مثل كلمة “MEA”.

مولدة بالذكاء الاصطناعي

كما لم يظهر في البث المباشر خلال الساعات السابقة لترويج هذه الصور حدوث انفجار بهذا الحجم أثناء هبوط أي طائرة، بل تصاعد دخان فقط من أبنية قريبة من المطار.

وذكر حساب “eyesoflebanon” عبر إنستغرام أن الصور مولدة بالذكاء الاصطناعي من قبل حساب “south.to.north”.

غارات كثيفة

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، 11 غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، استهدفت فروع جمعية القرض الحسَن التابعة لحزب الله، وكانت إحداها قرب مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك بعد وقت قصير من تهديد إسرائيلي بضربها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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