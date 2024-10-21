مقتل قائد لواء للاحتلال.. أبرز عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية يوم الأحد (فيديو)

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الأحد، خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع.

وكانت الاشتباكات الأعنف في جباليا ومحيطها، حيث أعلن جيش الاحتلال مقتل قائد “اللواء 401” المدرع العقيد إحسان دقسة وإصابة عدد من الضباط في المعارك هناك.

كتائب الشهيد عز الدين القسام

أعلنت “كتائب الشهيد عز الدين القسام“، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قنص جنديين واستهداف وتدمير دبابات ومدرعات تابعة لقوات الاحتلال.

ونشرت كتائب القسام مشاهد لتدمير دبابة (ميركافا) بعبوة شديدة الانفجار شرق معسكر جباليا شمالي القطاع.

وأعلنت كتائب القسام استهداف جرافة عسكرية من نوع (دي 9) بقذيفة (الياسين 105) في منطقة الفالوجا غربي المعسكر.

ونشرت مقطع “فيديو” لكمين مركب في غرب معسكر جباليا، تم خلاله استهداف قوة خاصة تحصنت داخل منزل واستهداف ناقلة الجند المدرعة التي نقلتهم، ثم استهداف دبابتين من قوة النجدة.

كما أعلنت كتائب القسام عن العمليات التالية:

تسلل عدد من مقاتليها خلف تحشد لقوات الاحتلال المتوغلة شرق مخيم جباليا، مساء السبت، وتمكنوا من استهداف ناقلتي جند بعبوة (شواظ) وقذيفة (الياسين 105) وأوقعوا الطواقم بين قتيل وجريح.

استهداف دبابة (ميركافا) بقذيفة (الياسين 105) قرب الدفاع المدني غرب معسكر جباليا.

استهداف ناقلة جند من نوع (نمر) بقذيفة (تاندوم) قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا.

قنص جنديين وإصابتهما إصابة مباشرة في “بلوك 2” بمعسكر جباليا.

استهداف دبابة من نوع (ميركافا) بقذيفة (الياسين 105) غرب معسكر جباليا.

تدمير ناقلة جند من نوع (نمر) بعبوة (شواظ) بالقرب من محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة.

ونشرت كتائب القسام مقطعا مصورا لطائرة مسيّرة خاصة بقوات الاحتلال، قائلة إنها استولت عليها خلال تنفيذها مهمة استخبارية وسط مخيم جباليا.

سرايا القدس

من جانبها، أعلنت “سرايا القدس“، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين” تنفيذ العمليات التالية:

قصف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم” بقذائف الهاون العيار الثقيل.

قصف حشود لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا بقذائف الهاون “النظامي – عيار 60”.

قصف مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك بقذائف الهاون العيار الثقيل.

كتائب شهداء الأقصى

أما كتائب شهداء الأقصى فنشرت مقطعا مصورا يتضمن مشاهد من الكمين المركب الذي تم خلاله استدراج قوة من جيش الاحتلال إلى منزل في حي القصاصيب، وسط مخيم جباليا، تم تفخيخه مسبقا، ثم استهداف قوة النجدة.