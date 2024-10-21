مقتل وإصابة 5 بانفجار سيارة في دمشق (فيديو)

قالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، مساء الاثنين، إن شخصين قُتلا وأصيب ثلاثة في غارة إسرائيلية على منطقة المزة، جنوب غربي العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري أن “العدو الإسرائيلي شن عدوانًا جويًّا مستهدفًا سيارة مدنية في حي المزة السكني بدمشق، مما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة في المنطقة المحيطة”.

وقال تلفزيون النظام إن الاستهداف وقع أمام فندق “جولدن المزة”.

وأظهرت مقاطع متداوَلة النيران مشتعلة في سيارة محترقة بالكامل في موقع الانفجار، القريب من وزارة الإعلام السورية.

وسبق أن شنت إسرائيل غارات متكررة على المنطقة خلال الفترة الماضية.