من داخل مطبخ ماكدونالدز.. ترامب يرد على سخرية هاريس بـ”قلي البطاطس” (شاهد)

احتفلت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للبيت الأبيض، بعيد ميلادها الستين، أمس الأحد، وركزت على مسألة سنّ غريمها الجمهوري، الذي تعتبره “مرهقًا جدًّا”؛ ولذلك لا يستطيع قيادة الولايات المتحدة من جديد. وفي اليوم ذاته، سعى دونالد ترامب إلى كسب دعم العمال من خلال تأديته دور عامل في مطعم “ماكدونالدز”.

وفي كنيسة معمدانية للأمريكيين السود، استُقبلت هاريس بأغنية “هابي بيرث داي” لستيفي ووندر، حيث هنأتها الجوقة بعيد ميلادها. وخلال الكلمة التي ألقتها، لم تذكر هاريس خصمها بالاسم لكنها هاجمته بشكل غير مباشر، مشددة على قيم “التعاطف والاحترام” في مقابل “من يثيرون الفرقة وينشرون الخوف والفوضى”.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى بعد 16 يومًا فقط، يزداد التوتر بين المرشحين، وتسعى هاريس جاهدة لاستمالة الناخبين ذوي الأصول الإفريقية، إذ لم تحقق حتى الآن نتائج مشجعة لدى هذه الفئة رغم دعمهم التقليدي للديمقراطيين.

وفي الوقت نفسه، ركز ترامب جهوده الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، حيث ارتدى مئزر ماكدونالدز وساعد العمال في أحد الفروع بقلي البطاطس وتسليم الطلبات. واستغل ترامب هذه الفرصة للسخرية من هاريس، التي تدّعي أنها عملت في ماكدونالدز خلال شبابها، وهو ما يشكك فيه ترامب.

وخلال ظهوره في المطعم، أشاد ترامب بالأداة المستخدمة لتوزيع البطاطس المقلية وأبدى إعجابه بالنظافة. وفي ختام الزيارة، قال ترامب مازحًا إنه قد يُحضر لهاريس بعض البطاطس المقلية بمناسبة عيد ميلادها، متمنيًا لها عيدًا سعيدًا.

وبينما يتقدم ترامب في العمر، تشير هاريس إلى أن غريمها غير مؤهّل جسديًّا وعقليًّا لمواصلة حملته الانتخابية، مستغلة انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي بسبب تقدّمه في السن.

وفي أتلانتا، اتهمت هاريس ترامب بتجنّب المناظرات والإرهاق، في حين أشار ترامب إلى أن هاريس “نائبة رئيس فاشلة”، ودعا الحشود إلى معاقبتها في صناديق الاقتراع.

ومن جانب آخر، شهدت حملة ترامب دعمًا متزايدًا من الملياردير إيلون ماسك، الذي بدأ تقديم 100 دولار لكل ناخب يوقع على عريضة لدعم ترامب، كما سلم شيكًا بقيمة مليون دولار لأحد الداعمين خلال جلسة في بنسلفانيا.

