“نصر 2”.. حزب الله يكشف صاروخا نوعيا قصف به حيفا (فيديو)

كشف حزب الله اللبناني عن الصاروخ النوعي الذي قصف به مدينة حيفا شمالي إسرائيل، ونشر مقطعًا مصورًا لقصف المدينة واستهداف تجمُّع لجنود الاحتلال قرب موقع “راميا”.

ونشر حزب الله، مساء الاثنين، مقطع فيديو للصاروخ (نصر 2) النوعي، الذي قال إنه دخل الخدمة للمرة الأولى أمس الأحد في قصف مدينة حيفا.

وذكر الحزب أن (نصر 2) صاروخ أرض-أرض دقيق، طوره مهندسو الحزب، ويبلغ مداه 150 كيلومترًا، وتزن رأسه الحربية 140 كيلوغرامًا.

وأضاف أن دقة إصابة الصاروخ للهدف تصل إلى 5 أمتار، كما يمتاز بالقدرة على تضليل أنظمة الدفاع الجوي ومناعة منظومته ضد التشويش.

ونشر حزب الله مشاهد من قصف مدينة حيفا بصواريخ (نصر 2)، وفشل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي في التصدي لها.

وأعلن الحزب، مساء الأحد، قصف ‏حيفا برشقة صاروخية “نوعية”.