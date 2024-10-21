“نعلم أنكم من العاملين”.. إدارة ميناء حيفا: موظفون تلقوا رسائل نصية تتضمن حربا نفسية

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بتلقي عمال في ميناء حيفا (شمال) رسائل تفيد باختراق نظام الميناء، وتطالبهم بمغادرة المكان الذي سيكون هدفًا لهجوم صاروخي.

وقالت الصحيفة إن مئات من عمال الميناء الواقع على ساحل البحر المتوسط شمالي إسرائيل تلقوا رسائل نصية على هواتفهم تفيد باختراق نظام الميناء.

وجاء في الرسالة “اخترقنا ميناء حيفا، ونعلم أنكم من العاملين هناك، نمنحكم وقتًا قصيرًا لمغادرة الميناء، الميناء سيكون أحد أهداف صواريخنا”.

وقالت إدارة ميناء حيفا في بيان “تلقى عدد من موظفي الميناء رسائل نصية تتضمن حربًا نفسية”.

وأضافت “لم يلحق أي ضرر بالعمل الحالي للميناء، وهو يعمل كالمعتاد ووفقًا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ويجب التأكيد أنه لم يحدث أي اختراق لأنظمة أمن المعلومات بالميناء”.

ونقل موقع سروغيم الإسرائيلي عن مصادر أمنية -لم يسمّها- ادعاءها أن مجموعة قرصنة موالية لإيران تقف وراء الرسائل النصية القصيرة.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أكثر من مرة، استهداف سفن في ميناء حيفا بعدد من المسيَّرات.

وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن قذيفة سقطت في مياه البحر قرب ميناء حيفا، وأصيبت سيارة في المدينة بشظايا صاروخ اعتراضي، في محاولة لإسقاط 4 طائرات مسيَّرة اخترقت مجالها البحري من الأجواء اللبنانية.