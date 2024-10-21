واشنطن تعزز دفاع إسرائيل بـ5.2 مليارات دولار.. وإيران توجه رسالة إلى وكالة الطاقة الذرية

استكملت تل أبيب وواشنطن الترتيبات لمساعدات أمريكية طارئة بقيمة 5.2 مليارات دولار لتعزيز نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي. يأتي ذلك تحسبا على ما يبدو لرد إيراني محتمل على هجوم إسرائيلي مرتقب على إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان “أنهى المدير العام لوزارة الدفاع إيال زمير ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للمشتريات ويليام لابلانت تبادل الرسائل، لبدء تنفيذ المساعدات الطارئة الخاصة البالغة 5.2 مليارات دولار، لتعزيز نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي”.

وأوضحت أنه ستُستخدم حزمة المساعدات الأمريكية لتعزيز أنظمة القبة الحديدية ومقلاع داود للدفاع الجوي ونظام الليزر ماجان أور الموجود قيد التطوير.

منظومة “ثاد” وصلت إلى إسرائيل

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أول أمس السبت، إن واشنطن نشرت في إسرائيل منظومة (ثاد) المخصصة لاعتراض الصواريخ البالستية البعيدة المدى، تحسبا لهجمات إيرانية.

وقبل ثاد، اعتمدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية على 3 منظومات هي: آرو (السهم) لاعتراض الصواريخ البعيدة المدى، ومقلاع داود لاعتراض تلك المتوسطة المدى، والقبة الحديدية المخصصة للقصيرة المدى، وقد أخفقت جميعها في اعتراض كثير من الصواريخ الإيرانية.

ووفق وزارة الدفاع الإسرائيلية يُقدر حجم المساعدات التي وافقت عليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس بمبلغ 8.7 مليارات دولار.

وقالت إن 3.5 مليارات دولار ستستخدمها بعثة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الولايات المتحدة لتمويل المشتريات الحيوية للجيش الإسرائيلي، وسيتم استخدام 5.2 مليارات دولار لتعزيز الدفاع الجوي.

هجوم محتمل

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري تترقب طهران هجوما محتملا قد تشنه تل أبيب عليها، بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخا على إسرائيل.

وقالت إيران إن هجومها كان ردا على اغتيال إسرائيل كلا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت، إضافة إلى مجازرها المستمرة بقطاع غزة ولبنان.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تقدم واشنطن لتل أبيب دعما عسكريا واستخباريا وسياسيا، إضافة مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات.

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية

من جانبه ذكر إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي أسبوعي أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتهديدات الإسرائيلية لمواقعها النووية.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون “التهديدات بمهاجمة المواقع النووية تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، وهي مدانة، وأرسلنا رسالة بشأنها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وفي سياق متصل، قال بقائي إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيتوجه إلى البحرين والكويت اليوم الاثنين في إطار جهود طهران للتخفيف من حدة التوتر الإقليمي.