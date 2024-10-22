“أصاب بدقة نافذة غرفة النوم”.. حزب الله يؤكد مسؤوليته عن قصف منزل نتنياهو وأبو عبيدة يعلق (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء رسميًّا مسؤوليته عن استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية يوم السبت الماضي.

“أصابت بدقة نافذة غرفة نوم”

من جانبها أكدت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، في وقت لاحق من ظهر اليوم الثلاثاء، أن المسيّرة التي أطلقها “حزب الله” يوم السبت أصابت بدقة نافذة غرفة نوم نتنياهو في قيسارية.

بالفيديو | الحاج محمد عفيف:#المقاومة_الإسلامية عن مسؤوليتها الكاملة عن عملية #قيسارية واستهداف منزل مجرم الحرب وزعيم الفاشية الصهيونية

-عيون مجاهدي المقاومة ترى وأذانهم تسمع فإن لم تصل إليك أيدينا في هذه المرة فإنّ بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان pic.twitter.com/41GjgBHiom — قناة المنار (@TVManar1) October 22, 2024

حزب الله يؤكد مسؤوليته

وقال المتحدث باسم حزب الله اللبناني محمد عفيف، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الثلاثاء “تعلن المقاومة الإسلامية مسؤوليتها الكاملة عن استهداف قيسارية وتحديدا منزل المجرم وزعيم الفاشية الصهيونية نتنياهو”.

وأشار عفيف إلى أن “عيون مجاهدي المقاومة ترى وآذانهم تسمع، فإن لم تصل إليك أيدينا في هذه المرة فإن بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان”.

وحمّل إسرائيل المسؤولية عن الأسرى وصحتهم وقال “العدو يتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة أسرانا وصحتهم، وما ينتزع من الأسرى من تصريحات وأقوال تحت الضغط لا قيمة له على الإطلاق”.

وأضاف عفيف “لن يطول الوقت حتى يكون لدينا أسرى من جنود العدو”.

واعتبر أن “الولايات المتحدة شريكة في العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه”، وقال إنها تساعد العدوّ و”تمده بالسلاح والذخائر وهي المسؤولة الأولى عن المجازر البشعة التي تطال شعبنا”.

وتابع “لن يغير وصول موفدها (في إشارة إلى الولايات المتحدة) إلى بيروت من القول إن أمريكا هي أم الإرهاب”.

القسام تبارك العملية

من جانبها ثمنت كتائب القسام -الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- العملية وقال الناطق باسمها أبو عبيدة “نبارك العملية النوعية التي استهدف من خلالها حزب الله مقر إقامة مجرم الحرب نتنياهو”.

وقال أبو عبيدة في بيان إن “استهداف مقر إقامة نتنياهو رسالة لقادة الاحتلال مفادها أنهم لن يفلتوا من القصاص العادل لأحرار ومقاومي الأمة”.

إدانة ألمانيا

وأدان متحدث حزب الله، تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وقال إنها “تبرر للصهيونية جرائمها”.

وعن مقدّرات حزب الله، قال عفيف إن “خطوط الدعم العسكري واللوجستي للحزب عادت إلى ما كانت عليه”، وأضاف “وقد لحقت بالعدو خسائر جسيمة بالأرواح والدبابات”.

وأكد عفيف، الثقة في رئيس مجلس النواب اللبناني، وقال “ثقتنا برئيس مجلس النواب نبيه بري كاملة ولا مفاوضات تحت النار، وما لا يؤخذ بالنار لا يؤخذ بالسياسة”.

واعتبر متحدث حزب الله أن “حكاية المخازن ومراكز تطوير الأسلحة مبررات واهية لا أساس لها من الصحة”.

استهداف منزل نتنياهو

وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال -بعد الحادث- إن مسيّرة أطلقت من لبنان أصابت بشكل مباشر مقر إقامة نتنياهو في منطقة قيسارية وانفجرت فيه.

وذكرت تقارير إخبارية أن نتنياهو وزوجته لم يكونا في المنزل وقت وقوع الانفجار، وأفادت تقارير إخبارية أن انفجار المسيّرة أحدث دويا كبيرا.

وأفاد موقع واللا الإسرائيلي، أن المسيّرة التي أصابت منزل نتنياهو انفجرت فيه رغم مطاردة مروحيات عسكرية إسرائيلية لها وقتا طويلا.