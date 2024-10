اعتصموا بمبنى الإدارة.. اعتقال طلاب من جامعة مينيسوتا احتجوا ضد الإبادة في غزة (شاهد)

اعتقلت الشرطة الأمريكية 11 متظاهرًا أمام المبنى الإداري لجامعة مينيسوتا، كانوا يحتجون على “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وذكرت شبكة “سي بي إس نيوز” اليوم الثلاثاء، أن 30 شخصًا من المجموعة المنظمة للمظاهرة، دخلوا المبنى الإداري للجامعة واعتصموا داخله.

UMN students have locked down Morrill Hall. All call to UMN campus. #freepalestine pic.twitter.com/MJ6Q7lUKmo

— Steff (@yosteff) October 21, 2024