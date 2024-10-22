اعتصموا بمبنى الإدارة.. اعتقال طلاب من جامعة مينيسوتا احتجوا ضد الإبادة في غزة (شاهد)

اعتقلت الشرطة الأمريكية 11 متظاهرًا أمام المبنى الإداري لجامعة مينيسوتا، كانوا يحتجون على “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وذكرت شبكة “سي بي إس نيوز” اليوم الثلاثاء، أن 30 شخصًا من المجموعة المنظمة للمظاهرة، دخلوا المبنى الإداري للجامعة واعتصموا داخله.

UMN students have locked down Morrill Hall. All call to UMN campus. #freepalestine pic.twitter.com/MJ6Q7lUKmo — Steff (@yosteff) October 21, 2024

واعتقلت الشرطة 11 من المحتجين بدعوى “تسببهم في أضرار مادية وإغلاق مداخل المبنى ومخارجه”. وطالب المسؤولون في الجامعة المحتجين بمغادرة المبنى، وطلبوا الآخرين بالابتعاد عن المنطقة حتى إشعار آخر.

قاعة حليمي

وفي بيانٍ له، أفاد متحدث الجامعة بأن الطلاب الذين دخلوا المبنى الإداري، غطّوا عدسات الكاميرات الأمنية في المبنى بالطلاء، وكسروا النوافذ، وحصنوا نقاط الدخول والخروج.

وسمّت المجموعة المبنى “قاعة حليمي”، تكريمًا لمنشئ المحتوى الفلسطيني على تطبيق “تيك توك” ميدو حليمي، الذي استشهد في أغسطس/آب بما يحتمل أنه غارة جوية إسرائيلية.

وكانت الاحتجاجات، ومنها احتجاجات سابقة هذا العام في جامعة مينيسوتا، قد أثارت قضايا تتعلق بحرية التعبير ومعاداة السامية، إذ دعا طلاب الجامعات إلى وقف التعامل مع إسرائيل والشركات التي قالوا إنها تدعم الحرب في غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الجامعات الأمريكية بدأت اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في العام الدراسي الجديد، عقب سلسلة من الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين، التي انطلقت من جامعة كولومبيا في منتصف إبريل/نيسان الماضي، وانتشرت إلى العديد من الجامعات في العالم.