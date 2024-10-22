الاحتلال يحاصر بيت لاهيا ويقتل نازحين ويعتقل آخرين وسط تصعيد جديد شمال غزة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، أن جيش الاحتلال أقام نقطة تفتيش عند محطة البراوي على الشارع العام في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، واعتقل عددا من المواطنين أثناء نزوحهم باتجاه مدينة غزة هربًا من القصف المستمر.

تصاعد الدخان وأوامر بالإخلاء

ومن جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال أسقط منشورات في بيت لاهيا تدعو السكان إلى الإخلاء الفوري للمنطقة. كما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور تظهر تصاعد أعمدة الدخان في سماء بيت لاهيا نتيجة القصف الإسرائيلي لمنازل المدنيين؛ مما دفع مئات العائلات إلى النزوح.

واستخدم الجيش الإسرائيلي مكبرات صوت عبر طائرات الكواد كابتر، التي حلقت فوق مستشفى كمال عدوان ومدرسة خليفة بن زايد في مشروع بيت لاهيا، لتحذير السكان وإصدار أوامر بالإخلاء الفوري، مطالبة الأهالي بالتوجه نحو شارع صلاح الدين، وهو الطريق الرئيسي في قطاع غزة.

20 شهيدا

إلى ذلك استشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم، جراء قصف مدفعي إسرائيلي مكثف وعنيف استهدف منطقة مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وذلك في إطار حملة القصف الإسرائيلي المتواصلة على شمال القطاع التي دخلت يومها الثامن عشر.

وخلف الهجوم على بيت لاهيا دمارًا واسعًا في المنازل؛ مما زاد من معاناة السكان المحاصرين الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية صعبة وسط القصف والتدمير.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة من شمال القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي عن بدء اجتياح لهذه المناطق، بذريعة “منع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من استعادة قوتها في المنطقة”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.