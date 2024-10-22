الضاحية الجنوبية.. صور صادمة للحظة انهيار مبنى وارتفاع ضحايا قصف مستشفى الحريري (فيديو)

استهدفت غارات اسرائيلية اليوم الثلاثاء، محيط مدينة صور في جنوب لبنان، ومناطق أخرى في لبنان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مناطق في الضاحية الجنوبية.

انهيار مبانٍ

ووثّقت لقطات صادمة لحظة انهيار مبنى في منطقة الطيونة بضاحية بيروت الجنوبية إثر غارة إسرائيلة.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا على حي كسار زعتر عند المدخل الغربي للنبطية، استهدف مجمعات سكنية وتجارية ودمرها بالكامل، وأفيد بوجود عدد غير قليل من المواطنين تحت الأنقاض.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “إلى جميع السكان في الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنييْن المحدديْن في الخريطة المرفقة وتلك المجاورة لها..أنتم موجودون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب” على حد قوله.

“️من أجل سلامتكم”

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان على منصة إكس “️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام “شنّ الطيران المعادي سلسلة غارات على منطقة الحوش” شرق مدينة صور الساحلية، فيما ظهرت سحابة دخان تنبعث من المنطقة بعد القصف.

https://x.com/AvichayAdraee/status/1848683392209932588

غارات بالطائرات والمسيرات

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على منطقة الحوش شرق صور، وقبل ذلك، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان الحوش بإخلاء منازلهم فورا تمهيدا لقصف ما قال إنها أهداف لحزب الله.

كما شنت الطائرات الحربية والمسيرة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء غارات استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان، حيث شن الطيران الحربي، غارات على بلدتي “يحمر الشقيف والخيام في جنوب لبنان، واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية منطقة قريبة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات على منطقة الحوش شرق مدينة صور بجنوب لبنان، ودمر مجمعات سكنية وتجارية بحي كسار زعتر عند المدخل الغربي لمدينة النبطية.

وتعرضت بلدتا “الخيام” و”كفركلا” الجنوبيتان لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، صباح اليوم، كما تعرضت أطراف بلدتي عيتا الشعب والقوزح صباحا، لنيران رشاشات الجيش الإسرائيلي.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم بلدات “عيتا الشعب ورامية والناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة والبستان” في جنوب لبنان، وقامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة في ساعة متأخرة من ليل أمس، على بلدة طاريا غرب بعلبك في البقاع شرقي لبنان، كما شن ليل أمس سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت إحداها محيط مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي.

13 شهيدا في مستشفى الحريري

وقالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 13 شخصا استشهدوا وأصيب 57 في القصف الإسرائيلي بمحيط مستشفى الحريري، المستشفى العام الرئيسي في بيروت، وأن القصف تسبب في أضرار كبيرة بالمستشفى.

وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر /أيلول الماضي، غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرقي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم.