القسام تكشف تفاصيل مقتل العقيد الإسرائيلي إحسان دقسة

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، تفاصيل العملية التي أدت إلى مقتل قائد اللواء 401 في جيش الاحتلال الإسرائيلي العقيد إحسان دقسة في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان إن مقاتليها أبلغوا، بعد عودتهم من خطوط القتال، تفجير عبوة مضادة للأفراد “تلفزيونية” أول أمس الأحد الساعة 3 مساءً (بالتوقيت المحلي) في مجموعة قيادة إسرائيلية راجلة بمنطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت “اعترف العدو على إثر هذه العملية بمقتل قائد اللواء 401 وإصابة آخرين بجراح خطرة منهم قائد كتيبة”.

وشيع إسرائيليون جثة القتيل إحسان دقسة الذي ينتمي إلى الدروز، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الدفاع يوآف غالانت.

بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي.. مشاهد من جنازة العقيد إحسان دقسة قائد اللواء 401 الذي قُتل في معارك مع المقـ. ـاومة الفلسطينية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/yx8Wks5Wtr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 22, 2024

والأحد، أعلن جيش الاحتلال مقتل قائد اللواء 401 العقيد دقسة في معارك بجباليا، بينما قالت إذاعة الجيش إن العقيد كان برفقة 3 ضباط آخرين في دبابتين، وإنه قُتل بتفجير عبوة ناسفة به عندما خرج من الدبابة مسافة 20 مترًا.

وأكدت الإذاعة أن الحادثة أصيب فيها أيضًا 3 ضباط بينهم نائب قائد الفرقة 162 وقائد الكتيبة 52.

يشار إلى أن دقسة كان أرفع رتبة عسكرية تُقتل في معارك غزة البرية منذ بداية معركة “طوفان الأقصى”، إذ إنه كان قائد اللواء 401 مدرع، التابع للفرقة 162، وهو أهم لواء نخبوي مدرع بالجيش الإسرائيلي، والمعروف بلواء “أعقاب الفولاذ”.

وصباح اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تعيين وزير الدفاع للمقدم مئير بيدرمان في منصب قائد اللواء المدرع 401، خلفًا لدقسة.