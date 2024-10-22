“بصواريخ نصر 2”.. حزب الله يبث مشاهد لاستهداف قاعدة “ستيلا ماريس” الإسرائيلية (فيديو)

بث الإعلام الحربي التابع لـ حزب الله مقطعًا مصورًا، تضمَّن ما قال إنها مشاهد من عملية استهداف قاعدة “ستيلا ماريس” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت المشاهد عددًا من الصواريخ وهي جاهزة على منصات الإطلاق، وتحمل عبارة “السلام عليك يا صاحب الزمان”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله قصفه قاعدة “ستيلا ماريس” مما تسبب في اندلاع حرائق بالمنطقة، وتصاعد دخان كثيف جراء الانفجار الذي نتج عن القصف.

وقال الحزب في بيان على حسابه بمنصة تلغرام “قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة ‘ستيلا ماريس’ التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شمال غرب مدينة حيفا المحتلة بصواريخ (نصر 2)”.

وفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بث حزب الله مشاهد مصورة لما قال إنها توثق استطلاعًا جويًّا لقواعد ومقرات عسكرية ومرافق حيوية في منطقة (حيفا – الكرمل).

وتضمنت المشاهد صورًا جوية لمناطق كريات شمونة ونهاريا وصفد وحيفا والعفولة والجولان السوري المحتل.

وكشفت المشاهد عن غرف القيادة (بي إم سي) وبجنابها منصة قبة حديدية، فضلًا عن قاعدة (ستيلا ماريس) التي تُعَد قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريَّين على مستوى الساحل الشمالي، وتحتوي على منظومات رادارية متعددة الطبقات.

وخُتم المقطع المصور بعد عرض هذه المشاهد بكلمة “على دائرة الاستهداف” باللغة العبرية.