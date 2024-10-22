بقذائف الهاون.. كتائب المجاهدين تضرب تموضعا لقوات الاحتلال غرب جباليا (شاهد)

بثت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين، مشاهد توثّق استهداف مقاتليها موقعا لقوات الاحتلال بقذائف الهاون غرب جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي الكتائب أثناء تجهيزه قذائف الهاون وإطلاقها صوب جيش الاحتلال بشكل متوال.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي قصفا غير مسبوق لجباليا ومناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاح هذه المناطق بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها”، لكن الفلسطينيين يقولون إن هدف إسرائيل هو احتلال المنطقة وتهجير سكانها.