بينها سكن بديل لنتنياهو.. صحفي إسرائيلي ينشر احتياجات مقر إقامة رئيس الوزراء بعد قصف قيسارية

نشر الصحفي الإسرائيلي بين كاسبيت، قائمة احتياجات أمنية تم إعدادها لمقر سكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب الغارة التي استهدفت منزله في قيسارية بواسطة طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله اللبناني.

وتشمل القائمة مطالب تتعلق بأعمال الترميم والحماية، وذلك في أعقاب الضربة القريبة من منزله.

قائمة الاحتياجات

تنفيذ أعمال ترميم وحماية شاملة في منازل نتنياهو، بما في ذلك منزله في قيسارية، وبيوت عائلته في شارع غزة وبلفور، دون أي قيود على الميزانيات المخصصة لذلك. تكثيف الحراسة من قبل جهاز الشاباك لحماية نتنياهو وعائلته. تشغيل منظومة تشويش لنظام تحديد المواقع (GPS) في المواقع القريبة من مساكن نتنياهو، إضافة إلى موكب سيارته. تعزيز منظومة الاعتراض الصاروخي في المواقع المذكورة. توفير حماية جوية على مدار الساعة، تتيح للطائرات الحربية أو المروحيات اعتراض أي صواريخ. البحث السريع عن مكان بديل لمبيت عائلة نتنياهو، يتماشى مع احتياجات الحماية القصوى، حتى انتهاء أعمال الترميم.

רשימת הדרישות המתגבשת, בעקבות פגיעת הכטב”מ סמוך לבית משפחת נתניהו בקיסריה:

1. עבודות שיפוץ ומיגון מקיפות בכל המעונות: קיסריה, רח’ עזה ובלפור. בלי הגבלת תקציב.

2. עיבוי אבטחת השב”כ על רה”מ ומשפחתו.

3. הפעלת מערכות שיבוש ג’י.פי.אס סמוך למעונות הללו וגם סביב שיירת רה”מ.

4. עיבוי… — Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) October 22, 2024

وتعكس هذه الاحتياجات التصاعد المتزايد في المخاوف الأمنية المتعلقة بحماية نتنياهو وعائلته، في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة.

وفي وقت سابق السبت، أعلن مكتب نتنياهو عن هجوم بمسيّرة من لبنان استهدفت منزله في مدينة قيسارية شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن نتنياهو وعائلته لم يكونوا في المنزل وقت الهجوم.