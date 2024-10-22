تلويح بقنبلة يدوية.. شاهد كيف احتفل جنود الاحتلال في جباليا بـ”عيد العرش” اليهودي (فيديو)

أقام جنود إسرائيليون عريشة، احتفالًا بـ”عيد العُرش” اليهودي، في منطقة جباليا بشمال قطاع غزة، حيث ظهروا في مقاطع مصورة وهم يلوّحون بقنبلة يدوية باتجاه منازل المواطنين في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو أحد جنود الاحتلال إلى جوار العريشة، وهو يقوم بالاحتفال وترديد “صلوات تلمودية” وفقا لمعتقده.

وهذا العيد هو أحد أعياد الحج اليهودية الثلاثة بجانب عيد الفصح، وعيد الأسابيع، وفيها تتصاعد اقتحامات الأقصى بدعوات من جماعات جبل الهيكل المزعوم المتطرفة.

ووسّع جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بقعة المنطقة التي تستهدفها عمليات النسف والحرق للمباني السكنية في شمال غزة. ومنذ نحو 3 أسابيع، يكثف الجيش مجازره هناك وخاصة في مخيم جباليا، حيث يقتل ويدمر ويستهدف المدنيين ومراكز إيواء النازحين، وسط صمت دولي.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة من شمال القطاع، وأعلن في اليوم التالي بدء اجتياح تلك المناطق، بزعم منع حركة حماس من استعادة قوتها هناك، وينفي الفلسطينيون هذا الزعم ويقولون إن إسرائيل تريد احتلال القطاع وتهجير سكانه.