جيش الاحتلال يؤكد مقتل هاشم صفي الدين

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه استطاع القضاء على رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين، قبل 3 أسابيع في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تدوينة عبر منصة إكس “يمكن الآن تأكيد خبر قيام جيش الدفاع قبل 3 أسابيع بالقضاء على هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله”.

وأضاف أدرعي “لقد أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية على مقر قيادة ركن الاستخبارات في حزب الله الواقعة تحت الأرض في قلب المجتمع المدني بمنطقة الضاحية الجنوبية في بيروت. لقد تواجد داخل مقر القيادة أكثر من 25 عنصرًا من ركن الاستخبارات في حزب الله، ومن بينهم المدعو صائب عياش مسؤول التجميع الجوي في ركن الاستخبارات، ومحمود محمد شاهين مسؤول ركن الاستخبارات لحزب الله في سوريا”.

وزعم أدرعي أن “صفي الدين كان عضوًا في مجلس الشورى، وهو المنتدى العسكري والسياسي الأعلى في حزب الله، والمسؤول عن اتخاذ قرارات الحزب وسياسته”.

وهذا أول تأكيد لاستشهاد صفي الدين الذي كان يُنظر إليه على أنه خليفة الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

لكن حزب الله لم يعلق حتى الآن على بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال بشأن استشهاد صفي الدين.

نتنياهو: قتلنا نصر الله وخليفته

وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب تمكنت من اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وخليفته هاشم صفي الدين.

وزعم نتنياهو، في كلمة نشرها حينئذ على حساباته في مواقع التواصل، أن حزب الله “صار الآن أضعف مما كان عليه منذ سنوات طويلة”.

وأضاف “نفّذنا تصفية نصر الله وخليفته وخليفة خليفته”، دون توضيح بشأن هوية خليفة هاشم صفي الدين.

وقبل حديث نتنياهو بأيام، أكدت مصادر أمنية لبنانية أن حزب الله فقد الاتصال مع صفي الدين، بعد الضربات المكثفة التي شنها جيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت.