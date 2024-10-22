جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط كبير خلال المعارك جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل نائب قائد الكتيبة 9308 في المعارك الدائرة بجنوبي لبنان.

وأفاد الجيش في بيان بمقتل “ضابط الاحتياط الرائد والحاخام أفيرام حاريف (43 عامًا) وهو أب لستة أطفال من مستوطنة دوليف”.

وقبل ساعات، أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة خلال المعارك بجنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة إكس، إن الجندي ساعر إليعاد نورسكي (27 عامًا)، من تل أبيب، مقاتل في الكتيبة 508، لواء (7338) أديريم (مدفعية)، قُتل نتيجة سقوط صاروخ قرب الحدود مع لبنان”.

وأضاف “في الحادثة التي سقط فيها نورسكي، أصيب 3 جنود احتياط من الكتيبة 508 بجروح خطرة”.

وتابع “تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفيات، وإبلاغ عائلاتهم”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده من لواء ناحال في حادث عملياتي قرب حدود قطاع غزة.

وأضاف في البيان ذاته “كما أصيب اليوم جندي احتياط من الكتيبة 9203 لواء الإسكندروني (3) بجروح خطرة خلال معركة في جنوبي لبنان، ونُقل المقاتل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلِغت عائلته”.

في السياق، أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بإصابة 16 جنديًّا إسرائيليًّا في معارك بجنوبي لبنان اليوم، ونقلهم إلى مستشفى زيف في صفد بالجليل الأعلى.