حزب الله يضرب تل أبيب وحيفا بـ”صواريخ نوعية” وصافرات الإنذار تدوي في إسرائيل (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أنه أطلق صواريخ على “قاعدة بحرية” قرب حيفا في شمال إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم، مشيرًا إلى أنه استهدف قاعدة “ستيلا ماريس” البحرية شمال غرب حيفا بـ”صلية صاروخية نوعية”.

وأضاف الحزب في بيان آخر، أنه قصف “قاعدة غليلوت” التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصواريخ دقيقة، مؤكدًا أن هذه الضربات تأتي بعد هجمات مماثلة مساء الاثنين على نفس الموقع. وفي الوقت ذاته، أعلن الحزب إطلاق صواريخ جديدة على موقع آخر “في ضواحي تل أبيب”.

صافرات الإنذار تدوّي في تل أبيب

وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى إطلاق 20 صاروخا من لبنان على شمال ووسط إسرائيل، وأضاف في بيان أن صفارات الإنذار تدوّي وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى وهرتسليا ومناطق جنوب حيفا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل، حيث شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الضاحية الجنوبية من بيروت، معقل حزب الله، ليلة الثلاثاء.

300 هدف

وذكرت السلطات اللبنانية أن 13 غارة إسرائيلية استهدفت مناطق في الضاحية، من بينها محيط أكبر مستشفى حكومي لبناني؛ مما أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص، بينهم طفل.

ومن جهته، أعلن جيش الاحتلال، أمس، أنه وسّع نطاق عملياته الجوية ضد حزب الله، حيث قصف نحو 300 هدف للحزب في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن هذه الهجمات شملت أيضا استهداف “مؤسسة القرض الحسن”، وهي مؤسسة مالية تابعة لحزب الله، كانت قد فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية.

وجاء هذا التصعيد بعد ساعات من تصريحات الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين في بيروت، حيث أعلن أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء النزاع بين إسرائيل وحزب الله “في أسرع وقت”.