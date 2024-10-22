حماس تكشف حصيلة الشهداء جراء مجازر الاحتلال في 18 يوما شمالي غزة (فيديو)

قال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم ممنهجة في شمالي قطاع غزة، ضمن أعمال “الإبادة الجماعية” تشمل الإعدام وقتل المدنيين والاعتقال والإخلاء القسري والتهجير والتجويع ومهاجمة المستشفيات.

وأضاف في كلمة مسجلة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال قتل خلال 18 يومًا 700 فلسطيني في شمال غزة دون احتساب من هم تحت الأنقاض أو الذين لا تصل إليهم سيارات الإسعاف، ويبقى العدد مرشحًا للارتفاع.

وأوضح أن الممرات الممتدة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه التي ادعى جيش الاحتلال أنها آمنة، وأجبر النازحين على المرور عبرها، تحولت إلى مصيدة لاستهداف الفلسطينيين ومن بينهم نساء وأطفال عبر الاستهداف والقتل أو الاعتقال.

ورأى حمدان أن “الصمت العالمي تجاه الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة أمام مرأى ومسمع العالم، وصمة عار على جبين كل المتخاذلين في التحرك لوقفها”.

وأوضح أن “استمرار السكوت على دعم الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية لإسرائيل بالمال والسلاح يجعلهم شركاء في جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا”.

كما دعا المجتمع الدولي ومؤسسته الأممية إلى القيام بدورهم ومسؤوليتهم في وقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وندد حمدان بمنح الإدارة الأمريكية مهلة شهر للاحتلال للنظر في آليات إدخال المساعدات إلى شمال غزة بدلًا من الضغط لوقف الجرائم والعدوان على الفور، واصفًا إياها بأنها “مهلة لارتكاب الجريمة بأسوأ صورها دون عواقب”.

واستنكر في ختام حديثه ما وصفه بخشوع العالم عند ذكر جريمة الهولوكوست التي لم يرها (بحق اليهود)، مطالبًا إياه بالإجابة عن موقفه من “الهولوكوست الجديد” الذي يراه في بث حي ومباشر (بحق الفلسطينيين بغزة).

وشدد حمدان على “أحقية الشعب الفلسطيني في اتخاذ خياراته بإرادته، وهو من يقرر تفاصيل اليوم التالي للحرب الذي لن يكون وفق رغبة إسرائيل والولايات المتحدة”.