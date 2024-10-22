شاهد: آثار الهجوم على منزل نتنياهو جراء استهدافه بمسيَّرة أطلقها حزب الله

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقطعًا مصورًا يُظهر المشاهد الأولية للأضرار التي لحقت بمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد استهدافه بمسيَّرة أُطلِقت من جنوبي لبنان، السبت الماضي.

وأظهرت المشاهد تضرُّر إحدى واجهات المنزل وسقوط شجرة في فنائه فضلًا عن احتراق أخرى.

وفي وقت سابق اليوم، أقر الإعلام الإسرائيلي الرسمي بأن الطائرة المسيَّرة التي أطلقها حزب الله، السبت الماضي، مستهدفًا منزل نتنياهو بمدينة قيساريا شمالي إسرائيل، أصابت نافذة غرفة النوم بشكل مباشر ودقيق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “سمحت الرقابة اليوم بنشر أن الطائرة المسيَّرة التي أطلقها حزب الله أصابت منزل عائلة نتنياهو في قيساريا وتسببت بأضرار”.

وأفادت بأن “الضربة المباشرة أصابت نافذة غرفة النوم بمنزل نتنياهو بدقة”.

كما نشرت هيئة البث “صورة لآثار إصابة المسيَّرة للمنزل، ويظهر فيها أشجار مهتكة وزجاج واجهة المنزل مكسورًا”.

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حزب الله يتبنى استهداف منزل نتنياهو

ويتزامن ذلك مع إعلان حزب الله، الثلاثاء، تبنّيه عملية استهداف منزل نتنياهو، السبت الماضي، في مستوطنة قيساريا شمالي إسرائيل.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية بالحزب محمد عفيف في مؤتمر صحفي بقرية الغبيري بقضاء بعبدا “تعلن المقاومة الإسلامية مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا، واستهداف منزل مجرم الحرب وزعيم الفاشية الصهيونية نتنياهو”.

والسبت الماضي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن طائرة مسيَّرة أُطلِقت من لبنان اتجاه منزل نتنياهو ولم يكن موجودا وعائلته فيه، بينما لم تنطلق صفارات الإنذار في المنطقة تزامنًا مع الحادث.