شاهد: انفجار ذخيرة داخل دبابة إسرائيلية بعد استهدافها بعبوة ناسفة من القسام

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، مشاهد جديدة من تصديها للقوات الإسرائيلية المتوغلة شمال قطاع غزة.

ونشرت القسام، مشاهد من تدمير دبابة “ميركافاه” إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في تل الزعتر شرق معسكر جباليا شمالي القطاع، مشيرة إلى أن العملية جرى تنفيذها أمس الاثنين.

ورصد مقاتلو القسام الدبابة قبل تفجير العبوة فيها وما قالت إنه انفجار للذخيرة داخل الدبابة في الجنود الإسرائيليين، وهو ما حدث بعد لحظات من انفجار عبوة القسام في الآلية الإسرائيلية.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي قصفا غير مسبوق لجباليا ومناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاح هذه المناطق بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها”.