شاهد: لحظة استهداف قوات الاحتلال فلسطينيا أعزل في بيت لاهيا

التقطت فتاة فلسطينية مشاهد للحظة استهداف قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مواطنًا في الشارع العام لمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات فلسطينيًّا أعزل نجا من الموت إثر استهداف إسرائيلي، وظهر وحيدًا ملقًى على الأرض، في حين قالت مصورة الفيديو إن قدميه مبتورتان بسبب الاستهداف.

وخلال 40 دقيقة ظل فيها ملقًى على الأرض، وفي اللحظة التي حاول فيها النهوض، استهدفته غارة جوية إسرائيلية.

وتمكنت سيارة إسعاف من الوصول إليه في النهاية لكنه كان قد استشهد.

استهداف الاحتلال بيت لاهيا

وصباح الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 15 فلسطينيًّا استشهدوا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي على بيت لاهيا.

وأفاد الهلال الأحمر باستشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح، إثر استهداف طائرة استطلاع مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا، بينما استشهد 12 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال المدفعي للنازحين عند مفترق أبو الجديان.

ولليوم الـ18 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تدمير وقصف المنازل شمالي قطاع غزة، ومنع إدخال المواد الغذائية، وإجبار الفلسطينيين على النزوح قسرًا.