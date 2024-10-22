شهداء وجرحى بعد شن إسرائيل 13 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

قالت وسائل إعلام لبنانية إن الضاحية الجنوبية تعرضت لنحو 13 غارة إسرائيلية، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، مما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 30 شخصا في حصيلة أولية، بحسب السلطات.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 أشخاص، بينهم طفل، استشهدوا وأصيب 24 في حصيلة أولية بعد غارة للاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الحريري، التي لحقت بها أضرار كبيرة نتيجة للغارة.

بدورها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طيران الاحتلال شن 13 غارة على مناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضافت الوكالة أن غارات متتالية استهدفت منطقة الأوزاعي، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال هذه المنطقة.

كما استهدفت غارات أخرى حارة حريك ومنطقة جناح وحي الجاموس في منطقة الحدث، التي تعرضت لعدة غارات، ومنطقة “برج البراجنة” و”تحويطة الغدير”.

من جهتها، شجبت وزارة الصحة اللبنانية تعرض “اثنين من كبريات مستشفيات لبنان” لاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة في بيان أنه “بعدما عمد العدو الإسرائيلي إلى تهديد مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي كان لا يزال يعمل جزئيًا رغم الظروف الأمنية البالغة الصعوبة، طالت غارة معادية أحد مداخل مستشفى الحريري الحكومي الجامعي”، مشيرة إلى أنه يوجد في المستشفى “مركز أساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وأكدت الوزارة أن مستشفى الحريري “لا يزال يعمل بشكل طبيعي بكامل طاقمه الطبي والصحي”.

كما شجبت الوزارة استهداف الاحتلال الإسرائيلي المنشآت الصحية والعاملين الصحيين.

وأوضحت أن “عدد الشهداء المسعفين في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بلغ أربعة”، فيما “جرح خمسة من زملائهم”، مشيرة إلى تضرر عدد من آليات الإسعاف.

وهذه هي الليلة الثانية على التوالي التي يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت بغارات عنيفة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الاثنين، أن 2483 شخصا استشهدوا وجرح 11628 نتيجة غارات وقصف قوات الاحتلال منذ بداية توسيعه نطاق الاعتداءات.