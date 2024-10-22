شهداء وجرحى بعد شن إسرائيل 13 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

قالت وسائل إعلام لبنانية إن الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت لـ13 غارة إسرائيلية، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، مما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 30 شخصًا في حصيلة أولية، حسب السلطات.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 4 أشخاص، بينهم طفل، استشهدوا وأصيب 24 في حصيلة أولية بعد غارة للاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الحريري، الذي لحقت به أضرار كبيرة نتيجة للغارة.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرات الاحتلال شنت 13 غارة على مناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضافت الوكالة أن غارات متتالية استهدفت منطقة الأوزاعي، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال هذه المنطقة.

كما استهدفت غارات أخرى حارة حريك ومنطقة جناح وحي الجاموس في منطقة الحدث، التي تعرضت لغارات عدة، ومنطقة “برج البراجنة” و”تحويطة الغدير”.

من جهتها، شجبت وزارة الصحة اللبنانية تعرُّض “اثنين من أكبر مستشفيات لبنان” لاستهداف من الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان “بعدما عمد العدو الإسرائيلي إلى تهديد مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي كان لا يزال يعمل جزئيًّا رغم الظروف الأمنية البالغة الصعوبة، طالت غارة معادية أحد مداخل مستشفى الحريري الحكومي الجامعي”، مشيرة إلى أنه يوجد في المستشفى “مركز أساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وأكدت الوزارة أن مستشفى الحريري “لا يزال يعمل بشكل طبيعي بكامل طاقمه الطبي والصحي”.

كما شجبت الوزارة استهداف الاحتلال الإسرائيلي المنشآت الصحية والعاملين الصحيين.

وأوضحت أن “عدد الشهداء المسعفين في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بلغ أربعة”، في حين “جُرح خمسة من زملائهم”، مشيرة إلى تضرر عدد من سيارات الإسعاف.

وهذه هي الليلة الثانية على التوالي التي يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت بغارات عنيفة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الاثنين، أن 2483 شخصًا استشهدوا وجُرح 11628 نتيجة غارات وقصف قوات الاحتلال منذ بداية توسيعه نطاق الاعتداءات.