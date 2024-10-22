“عصا السنوار”.. أيقونة تتحول إلى مَثل عربي يلهم المنصات ومقارنتها بـ”عصا موسى”

ألهمت “عصا السنوار” نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع راوج الفيديو الأخير للشهيد يحيى السنوار زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي أظهر بسالته أثناء تصديه للمسيّرة الإسرائيلية باستخدام عصا كان يمسكها بيده اليسرى، في حين كانت يده اليمنى قد أصيبت بشدة.

ورثى نشطاء التواصل رئيس المكتب السياسي للحركة، مشيرين إلى كون “عصا السنوار” رمزا للعزة والفخر، ودليلا على شدة بأسه وقوته حتى وهو في لحظاته الأخيرة قبل أن يُستشهد.

“رميت بعصا السنوار”

وتصدر وسم “عصا السنوار” المنصات الرقمية، ليصبح رمزًا للبذل والتضحية وثبات الإرادة على الرغم من الظروف القاسية.

وأكد رواد المنصات أهمية استخدام عبارة “رميت بعصا السنوار” مثلا عربيا حديثا، يدلّ على أن الإنسان قد قام بكل ما في وسعه بشجاعة وقوة وصبر، مع رفض قاطع للاستسلام.

ودعا الدكتور وصفي أبو زيد إلى إضافة هذا المثل العربي الجديد الذي يُخلّد لحظة تجسد معاني المروءة والشجاعة والبسالة.

وأوضح أن هذا المثل يُعبر عن أن الإنسان حاول بكل ما يستطيع وبذل جهده حتى النهاية، قائلًا “عندما تقول رميته بعصا السنوار، فإن ذلك يعني أنك رميته بآخر ما في جعبتك بعدما استنفدت كل الوسائل المتاحة”.

لابد من إضافة مثل عربي جديد يُخلِّد هذه اللحظة التي تُختزل فيها كل معاني المروءة و الشجاعة والبسالة، ونسميها “عصا السنوار”، وتكون دلالة على أنّ الإنسان حاول بكل ما يستطيع، وبذل كل جهده؛ فتقول “رميته بعصا السنوار” فيعني أنك رميته بآخر ما في جعبتك بعدما استنفدت كل الوسائل المتاحة. pic.twitter.com/fR7HYaN3tK — Dr. Vasfi Aşur Ebuzeyd – د. وصفي عاشور أبو زيد (@dr_wasfy) October 20, 2024

“من عصا موسى إلى عصا السنوار”

وكتب الصحفي نجاح محمد علي “من عصا موسى إلى #عصا_السنوار (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ).. فكّروا جيدا وتدبّروا في يوم استشهاد أبي إبراهيم 17/ 10 والرقم 7 أكتوبر ورقم سورة الأعراف 7 ورقم الآية أعلاه رقم 117 (فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ).. ترقّبوا وانتظروا”.

من عصا موسى الى #عصا_السنوار وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.. فكروا جيدا وتدبروا في يوم إستشهاد أبي إبراهيم 1710 و الرقم 7 أكتوبر ورقم سورة الأعراف 7 ورقم الآية أعلاه رقم 117 فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا… pic.twitter.com/UbHmiHEfnA — نجاح محمد علي (@najahmalii) October 20, 2024

وكتب سعيد الحسني، عبر منصة إكس “عصا السنوار لم تسقط، بل التقطها أطفال غزة”.

وقال آخر “كتب يحيى السنوار في روايته (الشوك والقرنفل): والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. ويبدو أنه كان صادقا لدرجة تمثلت في مشهد شهادته، ساعة لم يجد إلا عصا يقاتل بها الاحتلال وفعل، سلام على روحه الطاهرة”.

#سيد_الطوفان #يحيى_السنوار_شهيد

كتب يحيى السنوار في روايته(الشوك والقرنفل

“والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به ”

ويبدو أنه كان صادقا لدرجة أن تمثلت في مشهد شهادته، ساعة لم يجد إلا عصا يقاتل بها الإحتلال وفعل، ،سلام على روحه الطاهرة🙏#فلسطين_قضية_الأحرار ✌️❤️🇵🇸 pic.twitter.com/5xszMCegsZ — قسنطيني 🇩🇿🇫🇷 (@dodoioPdQwn) October 20, 2024

وكتب ثالث “رميته بعصا السنوار! مقولة جديدة ستُخلّد في أقوال العرب بمعنى أدّيتُ ما عليّ باَخر ما لدّي! حُقّ لبطل كأبي إبراهيم أن يكون لفعله هذا الأثر فيُضرب به المثل”.