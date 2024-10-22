سياسة|قطاع غزة

“عصا السنوار”.. أيقونة تتحول إلى مَثل عربي يلهم المنصات ومقارنتها بـ”عصا موسى”

“من عصا موسى إلى عصا السنوار”

أكد رواد التواصل أهمية استخدام عبارة "رميت عصا السنوار" مثلا عربيا حديثا (وسائل التواصل)
22/10/2024-|آخر تحديث: 22/10/202401:45 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

ألهمت “عصا السنوار” نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع راوج الفيديو الأخير للشهيد يحيى السنوار زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي أظهر بسالته أثناء تصديه للمسيّرة الإسرائيلية باستخدام عصا كان يمسكها بيده اليسرى، في حين كانت يده اليمنى قد أصيبت بشدة.

ورثى نشطاء التواصل رئيس المكتب السياسي للحركة، مشيرين إلى كون “عصا السنوار” رمزا للعزة والفخر، ودليلا على شدة بأسه وقوته حتى وهو في لحظاته الأخيرة قبل أن يُستشهد.

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“رميت بعصا السنوار”

وتصدر وسم “عصا السنوار” المنصات الرقمية، ليصبح رمزًا للبذل والتضحية وثبات الإرادة على الرغم من الظروف القاسية.

وأكد رواد المنصات أهمية استخدام عبارة “رميت بعصا السنوار” مثلا عربيا حديثا، يدلّ على أن الإنسان قد قام بكل ما في وسعه بشجاعة وقوة وصبر، مع رفض قاطع للاستسلام.

ودعا الدكتور وصفي أبو زيد إلى إضافة هذا المثل العربي الجديد الذي يُخلّد لحظة تجسد معاني المروءة والشجاعة والبسالة.

وأوضح أن هذا المثل يُعبر عن أن الإنسان حاول بكل ما يستطيع وبذل جهده حتى النهاية، قائلًا “عندما تقول رميته بعصا السنوار، فإن ذلك يعني أنك رميته بآخر ما في جعبتك بعدما استنفدت كل الوسائل المتاحة”.

“من عصا موسى إلى عصا السنوار”

وكتب الصحفي نجاح محمد علي “من عصا موسى إلى #عصا_السنوار (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ).. فكّروا جيدا وتدبّروا في يوم استشهاد أبي إبراهيم 17/ 10 والرقم 7 أكتوبر ورقم سورة الأعراف 7 ورقم الآية أعلاه رقم 117 (فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ).. ترقّبوا وانتظروا”.

وكتب سعيد الحسني، عبر منصة إكس “عصا السنوار لم تسقط، بل التقطها أطفال غزة”.

وقال آخر “كتب يحيى السنوار في روايته (الشوك والقرنفل): والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. ويبدو أنه كان صادقا لدرجة تمثلت في مشهد شهادته، ساعة لم يجد إلا عصا يقاتل بها الاحتلال وفعل، سلام على روحه الطاهرة”.

وكتب ثالث “رميته بعصا السنوار! مقولة جديدة ستُخلّد في أقوال العرب بمعنى أدّيتُ ما عليّ باَخر ما لدّي! حُقّ لبطل كأبي إبراهيم أن يكون لفعله هذا الأثر فيُضرب به المثل”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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