فصائل عراقية تضرب بالمسيّرات “أهدافا حيوية” في طبريا وغور الأردن (شاهد)

تأكيدا على قدرة المقاومة على استهداف المنشآت الإسرائيلية الحيوية

نشرت المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد لإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه أهداف حيوية في مدينة طبريا بشمال إسرائيل.

وتأتي هذه العملية في إطار تصعيد العمليات العسكرية التي تنفذها الفصائل المسلحة في المنطقة.

“هدف حيوي” في غور الأردن

كما نشرت مقاطع فيديو تُظهر عملية إطلاقها طائرات مسيّرة باتجاه “هدف حيوي” في منطقة غور الأردن.

وذكرت تقارير أن الهدف من هذه الهجمات هو تأكيد قدرة المقاومة على استهداف المنشآت الإسرائيلية الحيوية في الأراضي المحتلة، في ظل الأوضاع المتوترة في المنطقة.

وتضم “المقاومة الإسلامية” في العراق فصائل عدة، أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي 3 فصائل مستهدَفة بعقوبات أمريكية.

وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.