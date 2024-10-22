مئات المتطرفين يقتحمون الأقصى بعد ساعات من ممارسة طقوس استفزازية عند قبر يوسف (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدّوا صلوات تلمودية حاملين “القرابين النباتية”.

يأتي ذلك في حين أفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإغلاق الحرم الإبراهيمي بالخليل وسمحت للمستوطنين بتدنيسه بشكل كامل وسط حضور مكثف للجيش.

“القرابين النباتية”

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 774 مستوطنا اقتحموا اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، وأدّت طقوسا تلمودية في باحاته وعند حائط البراق، في سادس أيام “عيد العرش” اليهودي.

كما أدى مئات المستوطنين صلوات تلمودية أمام باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى، وهم يحملون “القرابين النباتية”.

وكانت قوات الاحتلال قد عززت وجودها في البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه، منذ فجر اليوم الثلاثاء، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

تحت حماية الشرطة

وانتشرت عشرات من أفراد الشرطة الإسرائيلية على أبواب المسجد الأقصى وطرقه وعلى أبواب البلدة القديمة، وعرقلوا فيه وصول المصلين إلى المسجد.

وأغلقت سلطات الاحتلال، الطرقات في منطقة باب الأسباط، وسمحت للمركبات والحافلات التي تقل المستوطنين بالمرور اتجاه باب المغاربة وصولًا إلى ساحة البراق.

يذكر أن هناك تصاعدًا مستمرًّا في أعداد المستعمرين المقتحمين للمسجد الأقصى، حيث كانت أعدادهم قبل عدة سنوات لا تتجاوز 5 آلاف سنويا، ثم وصلت هذا العام إلى أكثر من 60 ألف مستوطن.

اقتحام “قبر يوسف”

من ناحية أخرى، اقتحم مستوطنون الليلة الماضية، “قبر يوسف” شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وأدوا طقوسا تلمودية.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستعمرين اقتحموا المقام، بحماية قوات الاحتلال؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي في هذا الصدد “خلال الليل، دخلت حافلة تقل عشرات المواطنين الإسرائيليين إلى مجمع قبر يوسف في مدينة نابلس، ضمن منطقة لواء شمال الضفة، دون تنسيق مسبق” بحسب بيان الجيش.

استفزاز لمشاعر المسلمين

من جانبها، أكدت رابطة العالم الإسلامي أن اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، تحت نظر وحماية حكومة الاحتلال الإسرائيلي “يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم”.

وأدانت رابطة العالم الإسلامي، في بيان لها أمس الاثنين “بأشد العبارات، جريمة اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، تحت نظر وحماية حكومة الاحتلال الإسرائيلي”.

وفي بيان للرابطة باسم مجالسها ومجامعها وهيئاتها العالمية ندد الأمين العام، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بهذه الجريمة العبثية المنكرة تجاه المقدسات الإسلامية، التي تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في العالم، وانتهاكا صارخا لكل القيم والأعراف الدينية والإنسانية.