مدير مستشفى كمال عدوان مستغيثا: نطبّق نظام المفاضلة بين الجرحى (فيديو)

كشف مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صافية عن الواقع المأساوي الذي يعيشه المستشفى مع استمرار الحصار الإسرائيلي المشدَّد على شمالي قطاع غزة.

وظهر الطبيب في مقطع مصور، وهو يسير في غرفة العناية المركزة ومن خلفه أطفال على أجهزة التنفس الصناعي.

وقال أبو صافية مشيرًا بيده إلى بعض الأطفال “هذه حالة توفيت، وهذه أيضًا، فيه أطفال ينتظرون في الخارج يحتاجون للدخول للعناية المركزة، إحنا طبقنا نظام المفاضلة”، ويقصد النظر أولًا إلى أخطر الحالات المعرَّضة للموت ومحاولة علاجها.

17 يومًا من العدوان المتواصل

ولليوم السابع عشر على التوالي، تواصل قوات الاحتلال قصفها الجوي والبري والبحري لشمالي قطاع غزة، وتمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود، وتدمر المنازل وتفجّر مربعات سكنية كاملة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على شمال غزة عن مئات الشهداء والجرحى، وبسبب نقص الكوادر الطبية والمستلزمات، تعاني المستشفيات خلال استقبال ضحايا العدوان.

وصباح يوم الاثنين، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بقصف مدرسة في جباليا، مما تسبب في استشهاد 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح خطرة، نُقلوا جميعًا إلى مستشفى كمال عدوان، وأظهرت مشاهد تلقّي العديد من الجرحى العلاج وهم ملقون على الأرض نظرًا لقلة الأسرّة.

إدخال مساعدات إلى الشمال

ومع استمرار واشتداد الحصار الإسرائيلي على مستشفيات ومحافظة شمال غزة لليوم العاشر على التوالي، بثت وزارة الصحة في غزة مناشدة عاجلة من داخل العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان صباح الاثنين.

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بضرورة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والطعام إلى المرضى والطواقم الصحية المحاصرة في مستشفيات شمال غزة، وتوفير الحماية لها.

وأكدت وزارة الصحة أن الجيش الإسرائيلي كثف استهدافه للمنظومة الصحية بشمالي القطاع، في محاولة واضحة لإخراجها عن الخدمة.