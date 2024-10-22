هآرتس تفجر مفاجأة: منزل نتنياهو في القدس “مسروق” وهذا هو المالك الحقيقي

أفردت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية تقريرًا بعنوان “ثلاث عائلات وحي الشيخ جراح”، يكشف فيه كاتب المقال التاريخ الحقيقي للمنزل الذي يقطنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس.

ووفقًا للصحيفة، فإن عائلة يهودية من الولايات المتحدة وصلت إلى إسرائيل في عام 1949، ولم يكن لديها مكان للسكن. في ذلك الوقت، كانت القدس المحتلة غنيّة بعقارات مسروقة، حيث طُرد الفلسطينيون أو هربوا من غرب المدينة.

وقد منح الوصي على الممتلكات المنهوبة العائلة منزلًا فارغًا للسكن فيه، وفي نهاية عام 1959، اشترت العائلة هذا المنزل بمبلغ 16500 ليرة، وهو سعر اعتُبر صفقة مذهلة لفيلا تمتد على 581 مترًا مربعًا في وسط المدينة، بينما كانت شقة من ثلاث غرف في بات يام تُباع حينها بـ32 ألف ليرة.

سرق نتنياهو منزل يعود لآل كنعان بعدما استهدفت المقاومة اللبنانية منزل رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بطائرة مسيّرة،

نشرت الصحيفة العبرية «يديعوت أحرونوت»، مقالة تثبت فيها أنّ نتنياهو يعيش في منزل مسروق، يعود في الأصل إلى الطبيب الفلسطيني توفيق كنعان (الصورة)، الذي… pic.twitter.com/F3YYgg0YWD — د. جمال الملا (@DrJamal11) October 21, 2024

من هو المالك الشرعي؟

توفي والدا العائلة، وورث المنزل اثنان من الأبناء، حيث باع أحدهما حصته البالغة 50% مقابل 4.24 مليون شيكل، بينما احتفظ الأخ الآخر، وهو بنيامين نتنياهو، بالنصف الآخر. وقد عاد نتنياهو مؤخرًا لاستخدام المنزل، الذي يُعتبر ملكية فلسطينية مسروقة، حيث يُعتقد أن المالك الشرعي له هو الدكتور توفيق كنعان الراحل وورثته.

#معلومة

المنزل الذي يملكه الناتن ياهو اليوم تعود ملكيّته للطبيب الفلسطيني “توفيق كنعان” الذي هُجّر مع عائلته أيام النكبة .. تمّ الاستيلاء على البيت عام 1948. pic.twitter.com/mU1dOYMiah — Anis Chkondali 🇹🇳 (@AnisChkon) October 21, 2024

وفي اقتراح لحل وسط، اقترح الكاتب تسليم منزل آل كنعان في شارع هبورتسيم لعائلة سالم التي تقطن في الشيخ جراح، مقابل تسليم منزل سالم لعائلة نتنياهو، معتبرًا أن ذلك سيكون خطوة مفيدة على الصعيدين الإنساني والقانوني.

وكان الدكتور توفيق كنعان طبيبًا وباحثًا معروفًا، وله تاريخ طويل في مجال الطب والفولكلور الفلسطيني. وعانت عائلته من عمليات النهب والتدمير خلال النكبة، حيث لم تتمكن من العودة إلى منزلها الذي فقدته.

هل تعلم بان #نتنياهو يسكن بمنزل #بالقدس سرقه والده في ١٩٤٨ من طبيب أرذوكسي مسيحي فلسطيني يدعى #توفيق_كنعان وهو مناضل سياسي وباحث ومؤرخ من عائلهً ثريه من اهم كتبه “قضية عرب فلسطين”دافع من خلاله عن الهويه العربيه/#الاسلاميه #المسيحيه ببلاد الشام بالاضافه الى مؤلفاته بالطب والسياسه pic.twitter.com/YxYUqm3Zc4 — إحسان سلايطه| Ihsan Salaita (@IhsanSalaita) January 1, 2024

أما عائلة سالم، فقد عاشت في حي الشيخ جراح لمدة 70 عامًا، لكنها تواجه الطرد من منزلها لصالح المستوطنين اليهود، وهو ما جاء نتيجة لسلسلة من القوانين العنصرية والتلاعبات القانونية داخل إسرائيل.