إهداء إلى روح السنوار.. كتائب شهداء الأقصى تقنص جنديا إسرائيليا في جباليا (فيديو)

نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من عملية قنص جندي إسرائيلي شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وذكرت الكتائب أن الجندي كان متمركزًا في مبنى شرق مخيم جباليا، وأظهرت اللقطات مقاتلي المقاومة وهم يُجرون استعداداتهم للتمركز، إذ يعمل مقاتل على إحداث فتحة في جدار يوجه من خلالها بندقيته.

ويُسمع في التسجيل المصور صوت لمقاوم يقول إن عملية القنص “إهداء لروح الشهيد المشتبك يحيى السنوار”، قائد حركة حماس، الذي استشهد قبل أيام مشتبكًا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل السلطان في رفح جنوبي قطاع غزة.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عمليات قصف غير مسبوق لبلدة جباليا ومخيمها ومناطق واسعة في محافظة شمال غزة، قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياح لهذه المناطق، بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.