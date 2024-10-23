استشهاد طفلتين تهشم رأس إحداهما بقصف إسرائيلي على جباليا (فيديو)

استشهدت طفلتان فلسطينيتان إحداهما رأسها مهشم، مساء أمس الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حلاوة في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل تعرُّض شمالي قطاع غزة لحصار وقصف وتهجير لليوم الـ18 على التوالي.

وأفاد شهود عيان بسماع أصوات انفجارات ضخمة دوت في مناطق مختلفة من شمالي قطاع غزة.

وأوضحوا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ أحزمة نارية (غارات متزامنة ومركزة ومتتالية) في مناطق عدة من المحافظة الشمالية.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في محافظة شمال غزة، قبل أن يعلن في اليوم التالي عن بدء اجتياح لهذه المناطق، بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

150 ألف شهيد ومصاب

من جانبها، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 115 شهيدا و487 مصابا خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأضاف بيان الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 42718 شهيدا و100282 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، فضلا عن نحو 10 آلاف مفقود.