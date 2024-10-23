الاحتلال يكشف مصير طائرة مسيَّرة أدخلت ملايين الإسرائيليين الملاجئ

تسببت مسيَّرة أُطلِقت من لبنان في حالة من الهلع في إسرائيل، منذ مساء أمس الثلاثاء، إذ أدخلت ملايين الإسرائيليين الملاجئ، ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط وشمال إسرائيل.

وعجزت المقاتلات الحربية والمروحيات الإسرائيلية عن اعتراض المسيَّرة، التي تجولت بحرّية قاطعة عشرات الكيلومترات، قبل أن يعلن الجيش اختفاءها أمس الثلاثاء.

وأعلن الجيش، صباح اليوم الأربعاء، أنه عثر على المسيَّرة في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة يوكنعام. وأضاف أن التحقيق الأولي يشير إلى أن المسيَّرة أسقطها سلاح الجو على الأرجح في منطقة مفتوحة.

وقال الجيش مساء أمس الثلاثاء “قبل نحو ساعة تم رصد طائرة مسيَّرة في منطقة روش هنكرا (رأس الناقورة على الحدود مع لبنان)، واتجهت نحو منطقة يوكنعام (جنوب شرق حيفا)، وكانت تحت مراقبة سلاح الجو”.

وأضاف “تم تفعيل صفارات الإنذارات في مناطق إضافية وفق سياسة التنبيه في ضوء المسار المتوقع للمسيَّرة، لضمان سلامة المواطنين”.