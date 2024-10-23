تركيا: قتلى وجرحى في هجوم على شركة صناعات الفضاء (فيديو)

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن عددًا من القتلى والجرحى سقطوا في “هجوم إرهابي” استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في العاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 23, 2024

وأكد أن السلطات الرسمية ستزود الرأي العام بأحدث المعلومات بشأن الهجوم.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أنه سُمعت انفجارات وطلقات نارية في منشآت الشركة، وأُرسِلت قوات الأمن ورجال الإطفاء والفرق الطبية إلى المنطقة.

ولم يُعرف بعد أي تفاصيل عن الهجوم أو أعداد القتلى والجرحى.