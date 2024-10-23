سياسة|تركيا

تركيا: قتلى وجرحى في هجوم على شركة صناعات الفضاء (فيديو)

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23/10/2024-|آخر تحديث: 23/10/202405:20 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن عددًا من القتلى والجرحى سقطوا في “هجوم إرهابي” استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في العاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء.

وأكد أن السلطات الرسمية ستزود الرأي العام بأحدث المعلومات بشأن الهجوم.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أنه سُمعت انفجارات وطلقات نارية في منشآت الشركة، وأُرسِلت قوات الأمن ورجال الإطفاء والفرق الطبية إلى المنطقة.

ولم يُعرف بعد أي تفاصيل عن الهجوم أو أعداد القتلى والجرحى.

المصدر : الأناضول

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