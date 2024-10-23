تركيا: قتلى وجرحى في هجوم على شركة صناعات الفضاء بأنقرة (فيديو)

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن عددًا من القتلى والجرحى سقطوا في “هجوم إرهابي” استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في العاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء.

وأفاد كايا بمقتل 3 وإصابة 14 و”تحييد” اثنين من المسلحين في الهجوم، مشيرا إلى أن السلطات الرسمية ستزود الرأي العام بأحدث المعلومات.

وأفادت قناة “خبر تورك” عن احتجاز “رهائن” من دون مزيد من التفاصيل، مشيرة الى أن الهجوم لا يزال جاريا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أنه سُمعت انفجارات وطلقات نارية في منشآت الشركة، وأُرسِلت قوات الأمن ورجال الإطفاء والفرق الطبية إلى المنطقة.