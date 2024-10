حزب الله يعلن رسميا استشهاد هاشم صفي الدين

أعلن “حزب الله” اللبناني استشهاد رئيس ‏المجلس ‏التنفيذي للحزب ‌‏هاشم صفي الدين، فيما أكد المرشد الإيراني الأعلى أن المقاومة “لم تتزعزع رغم استشهاد العديد من قادتها البارزين”.

بدورها، نعت عدة فصائل فلسطينية صفي الدين وأشادت بدوره في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته وإسهاماته الكبيرة في بناء جبهة المقاومة وتعزيزها ضد الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات طويلة.

وقال حزب الله في بيان، مساء الأربعاء، إن هاشم صفي الدين قدم “جلّ حياته في خدمة حزب الله ‌‏والمقاومة الإسلامية ومجتمعها”، مشيرا إلى أن أنه أدار ‏على مدى ‏سنوات طويلة “بمسؤولية ‌‏واقتدار المجلس التنفيذي ومؤسساته المختلفة ووحداته ‌‏العاملة ‌‏في مختلف المجالات وكل ما له صلة بعمل المقاومة”.

وكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على منصة “إكس”: “لقد مني الكيان الصهيوني بالهزيمة لأنه تصور أنه قادر على القضاء على مجموعات المقاومة”.

وأضاف: “لقد استشهد العديد من القادة البارزين للمقاومة، لكن جبهة المقاومة لم تتزعزع، وهي تقاتل بنفس القوة. إنها أكبر هزيمة”.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 23, 2024