حزب الله يعلن رسميا استشهاد هاشم صفي الدين

أعلن (حزب الله) اللبناني استشهاد رئيس ‏المجلس ‏التنفيذي للحزب ‌‏هاشم صفي الدين، فيما أكد المرشد الإيراني الأعلى أن المقاومة “لم تتزعزع رغم استشهاد العديد من قادتها البارزين”.

من جهتها، نعت فصائل فلسطينية عدة صفي الدين وأشادت بدوره في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته، وإسهاماته الكبيرة في بناء جبهة المقاومة وتعزيزها ضد الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات طويلة.

وقال (حزب الله) في بيان، مساء الأربعاء، إن هاشم صفي الدين قدّم “جلّ حياته في خدمة حزب الله ‌‏والمقاومة الإسلامية ومجتمعها”، مشيرًا إلى أن أنه أدار ‏على مدى ‏سنوات طويلة “بمسؤولية ‌‏واقتدار المجلس التنفيذي ومؤسساته المختلفة ووحداته ‌‏العاملة ‌‏في مختلف المجالات وكل ما له صلة بعمل المقاومة”.

المرشد الأعلى الإيراني

وكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على منصة “إكس”: “لقد مني الكيان الصهيوني بالهزيمة لأنه تصور أنه قادر على القضاء على مجموعات المقاومة”.

وأضاف: “لقد استشهد العديد من القادة البارزين للمقاومة، لكن جبهة المقاومة لم تتزعزع، وهي تقاتل بنفس القوة. إنها أكبر هزيمة”.

Zionist regime has suffered a defeat because they thought they could eliminate Resistance groups. They martyred several of the outstanding leaders of Resistance, but the front of Resistance hasn’t been shaken, and is fighting with the same strength. It’s the biggest defeat. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 23, 2024

فصائل فلسطينية

من جهتها نعت “كتائب الشهيد عز الدين القسام“، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان “القيادي الكبير بالمقاومة الإسلامية في لبنان”، مشيدة بدوره “في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته، كما يذكر للشهيد إسهاماته الكبيرة في بناء جبهة المقاومة وتعزيزها ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة”.

كما نعت حركة المجاهدين الفلسطينية في بيان، مساء الأربعاء، هاشم صفي الدين، وأشادت بتضحيات “القامة الكبيرة”.

وأشارت الحركة إلى تاريخ صفي الدين “الطويل في مقاومة العدو الصهيوني ومقارعته وفي نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية”.

وأكدت حركة المجاهدين أن “ارتقاء القامات الجهادية الكبيرة في معركة الدفاع عن القدس ونصرة الشعب الفلسطيني الصامد بجانب إخوانهم شهداء فلسطين وسائر المجاهدين في الأمة ومحور المقاومة يرسخ معاني الوحدة في الأمة ويؤكد صوابية الطريق ووحدة المسار والمصير”.

كما أكدت أن “سياسة الاغتيالات الصهيونية لن تفت بعضد المجاهدين ولن تكسر إرادة المقاومة في الأمة ولن تعيد هيبة العدو الصهيوني وردعه”.

من جهتها، نعت لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكرية ألوية الناصر صلاح الدين استشهاد هاشم صفي الدين “بعد حياة مليئة بجزيل التضحيات والجهاد والعطاء شهيدا على طريق القدس وفلسطين حاملا بشائر النصر بعد أن قضى سني عمره مؤمنا بين ميادين الكفاح والجهاد”.

وقال البيان إن استشهاد صفي الدين لن يضعف (حزب الله)، بل “تقوى وتشتد عزيمته على مواصلة مسيرته وأهدافه”.

وأكد البيان أن “العدو الصهيوني المجرم لا يفهم إلا لغة المقاومة والمواجهة وأن نهج المساومة على الحقوق لم يؤد إلا لزيادة العدو عدوانية وغطرسة وإرهابا وسفكا لدماء الشعبين اللبناني والفلسطيني في أشرس وأبشع حرب إبادة على مرأى ومسمع العالم أجمع”.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، اغتيال رئيس المجلس التنفيذي في (حزب الله) هاشم صفي الدين قبل 3 أسابيع في غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن إسرائيل تمكنت من “تصفية (حسن) نصر الله (الأمين العام لحزب الله) وخليفة خليفته”، دون أن يعلن أسماء محددة.