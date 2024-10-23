خطوة غير مسبوقة.. توقيع اتفاق عسكري بين بريطانيا وألمانيا

يوقّع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء، في لندن اتفاقا دفاعيا “تاريخيا” يسمح للطائرات الألمانية بالعمل انطلاقا من قاعدة عسكرية في اسكتلندا.

ويهدف هذا الاتفاق المعروف باسم “اتفاقية ترينيتي هاوس” إلى “تعزيز الأمن القومي والنمو الاقتصادي في مواجهة العدوان الروسي المتزايد والتهديدات المتعاظمة”، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيانها.

وتنص أول اتفاقية من نوعها بين المملكة المتحدة وألمانيا على أن يتدرب جيشا البلدين معا بشكل أكبر لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأن تعمل طائرات ألمانية من طراز P8 “بشكل دوري” من القاعدة الاسكتلندية في لوسيماوث من أجل “الإسهام” في حماية ساحل شمال المحيط الأطلسي، وأن يتعاون الطرفان في تطوير أسلحة هجومية بعيدة المدى يمكنها أن تصيب أهدافا أبعد من تلك التي تطولها حاليا صواريخ ستورم شادو البريطانية.

وبموجب الاتفاقية أيضا، سيتم إنشاء مصنع لإنتاج مدافع من الفولاذ البريطاني، الأمر الذي سيوفر أكثر من 400 فرصة عمل جديدة.

التعاون الدفاعي في مواجهة روسيا

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في البيان إن هذا الاتفاق “يمثل نقطة تحوُّل في علاقاتنا مع ألمانيا، ويعزز بشكل كبير أمن أوروبا”. وأضاف “سنبني على هذا التعاون الجديد خلال الأشهر والسنوات المقبلة”.

من جهته، قال الوزير الألماني بوريس بيستوريوس إن الاتفاق دليل على أن “المملكة المتحدة وألمانيا تتقاربان” بعد 14 عاما تولّى خلالها المحافظون السلطة في بريطانيا وخرجت خلالها المملكة من الاتحاد الأوروبي.

وحذّر الوزير الألماني قائلا “ينبغي ألا نَعُد الأمن في أوروبا أمرا مفروغا منه”، وأضاف “روسيا تشن حربا على أوكرانيا، وتزيد إنتاجها من الأسلحة بشكل كبير، وقد شنت مرارا هجمات هجينة ضد شركائنا في أوروبا الشرقية. بهذا الاتفاق، نُظهر أن حلفاء الناتو أصبحوا على دراية بالاحتياجات الحالية”.