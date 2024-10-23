رغم حصولهم على تنسيق مسبق.. استشهاد 4 من موظفي بلدية غزة بقصف إسرائيلي خلال تأدية عملهم (فيديو)

استشهد صباح اليوم الأربعاء، 4 من عمال بلدية غزة وأصيب آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدفهم في حي التفاح شرق مدينة غزة.

العمال الأربعة كانوا يقومون بإصلاح آبار للمياه بمحطة بئر الصفا بحي التفاح شرقي المدينة حين طالهم قصف الاحتلال الإسرائيلي، رغم حصولهم على تنسيق مسبق للوصول للمكان المستهدف.

وكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة استهداف موظفي البلدية، خلال أداء عملهم، مما أوقع عددا كبيرا من الشهداء والمصابين.

وطالبت بلدية غزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مرارا بالتدخل لحماية موظفي البلدية الذين يعملون منذ بداية العدوان من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بالرغم من مخاطر العمل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه االمدمرة وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي دخلت اليوم الأربعاء يومها 383 على التوالي.

ينتظرون الموت

وكان المفوض العام لوكالة “الأونروا” فيليب لازاريني، قد دعا إلى هدنة إنسانية فورية، في شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار منذ أكثر من أسبوعين.

وقال: “الناس في شمال غزة ينتظرون الموت فقط، الجثامين ملقاة على الطرق، أو تحت الأنقاض، ويتم رفض البعثات لإزالتها، أو تقديم المساعدة الإنسانية”.

وأضاف “موظفونا في شمال غزة لا يستطيعون العثور على الطعام، أو الماء، أو الرعاية الطبية”.

من جانبها، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 115 شهيدا و487 مصابا خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأضاف بيان الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 42718 شهيدا و100282 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، فضلا عن نحو 10 آلاف مفقود.