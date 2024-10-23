رغم حصولهم على تنسيق سابق.. استشهاد 4 من موظفي بلدية غزة بقصف إسرائيلي خلال تأدية عملهم (فيديو)

استشهد، صباح اليوم الأربعاء، 4 من عمال بلدية غزة وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدفهم في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وكان العمال الأربعة يقومون بإصلاح آبار للمياه بمحطة بئر الصفا بحي التفاح شرقي المدينة حين طالهم قصف الاحتلال الإسرائيلي، رغم حصولهم على تنسيق سابق للوصول إلى المكان المستهدَف.

وكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة استهداف موظفي البلدية خلال أداء عملهم، مما أوقع عددًا كبيرًا من الشهداء والمصابين.

وطالبت بلدية غزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مرارًا بالتدخل لحماية موظفي البلدية الذين يعملون منذ بداية العدوان من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بالرغم من أخطار العمل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي دخلت الأربعاء يومها الـ383 على التوالي.

ينتظرون الموت

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني قد دعا إلى هدنة إنسانية فورية في شمالي قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار منذ أكثر من أسبوعين.

وقال “الناس في شمال غزة ينتظرون الموت فقط، الجثث ملقاة على الطرق أو تحت الأنقاض، ويتم رفض البعثات لإزالتها أو تقديم المساعدة الإنسانية”.

وأضاف “موظفونا في شمال غزة لا يستطيعون العثور على الطعام أو الماء أو الرعاية الطبية”.

من جانبها، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 115 شهيدًا و487 مصابًا خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأضاف بيان الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 42718 شهيدًا و100282 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلًا عن نحو 10 آلاف مفقود.