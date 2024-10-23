شاهد: أبرز عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال في جباليا اليوم الأربعاء

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، وذلك بعد مرور أكثر من عام على بدء عملية “طوفان الأقصى”.

وكشفت فصائل المقاومة، يوم الأربعاء، عن عدد من عملياتها التي نفذتها ضد قوات الاحتلال.

كتائب القسام

نشرت “كتائب الشهيد عز الدين القسام“، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعًا لإيقاع قوة هندسية في كمين جنوب دوار الصفطاوي غرب مخيم جباليا.

كما أعلنت كتائب القسام عن مهاجمة مقر قيادة العملية العسكرية لقوات الاحتلال في شمال قطاع غزة قرب نادي معسكر جباليا بقذيفة “تي بي جي” مضادة للتحصينات.

وذكرت أن مقاتليها اشتبكوا مع جنود الاحتلال داخل المقر بالرشاشات المتوسطة والخفيفة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن المقر مزود بكاميرات “اللوتس” التي يصل مداها إلى 45 كيلو مترًا.

وأضافت أنها رصدت هبوط طائرتين مروحيتين لإجلاء القتلى والجرحى.

ونشرت كتائب القسام مقطع “فيديو” لاستهداف موقع قيادة وسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم” بصواريخ (رجوم) عيار “114 ملم”.

كتائب المجاهدين

نشرت كتائب المجاهدين مقطع “فيديو” لاستهداف دبابة من نوع (ميركافاه) بقذيفة مضادة للدروع غربي مخيم جباليا.

ألوية الناصر صلاح الدين

نشرت “ألوية الناصر صلاح الدين”، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، مشاهد من عملية مشتركة مع قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير فلسطين، لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور التوغل شرق جباليا بقذائف الهاون وإطلاق رشقة من صواريخ 107 باتجاه كيبوتس “مفلاسيم”، المحاذي لشمال قطاع غزة.

كتائب الأقصى

عرضت “كتائب الأقصى” مشاهد من عملية قنص جندي احتلال في منطقة التوغل شرق مخيم جباليا.

سرايا القدس

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد لمسيّرة تابعة لقوات الاحتلال، بعد أن سيطرت عليها في مدينة غزة.