شاهد: رسالة سرايا القدس من داخل الأنفاق إلى محور المقاومة وحزب الله

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، رسالة مصورة قالت إنها “من مجاهديها داخل الأنفاق الهجومية إلى مجاهدي محور المقاومة وحزب الله“.

ويظهر في المقطع أحد مقاتلي السرايا من داخل الأنفاق موجهًا رسالة إلى أهالي قطاع غزة، قائلًا “ثقوا بمقاومتكم بعد الله عز وجل، فهي بخير وتستمد قوتها من صمودكم وصبركم”.

وفي رسالة إلى محور المقاومة، قال “بورك إسنادكم المتواصل والداعم لغزة، وهذا عهدنا بكم، كنتم وما زلتم وستبقون خير سند، وبورك دم قادتكم النازف على مذبح الحرية”.

كما وجَّه رسالة إلى قادة ومقاتلي المقاومة في لبنان، قائلًا “نحن على ثقة ويقين أنكم ستكملون الطريق الذي رسمه السيد حسن نصر الله بدمه، وستحققون وعده بإزالة إسرائيل من الوجود، فأروا الله حُسن صنيعكم بإذلال قادة الاحتلال وجنوده على أرض لبنان كما أذلتهم غزة ومقاومتها”.

حسمنا أمرنا

وفي تصريحات نُشرت عبر منصة تليغرام، قالت السرايا على لسان قيادي فيها “رغم الحصار الخانق وشدة القصف وصعوبة الظروف الأمنية فإننا لم نتوقف لحظة عن الإعداد والتجهيز تحت الأرض وفوقها؛ لأننا حسمنا أمرنا بقتال العدو حتى النفس الأخير”.

وأضاف القيادي “نشعر بالفخر والاعتزاز بأننا جزء أصيل من محور المقاومة الوفي لفلسطين والمقدسات، نتكامل في الأدوار ونسير بثقة وثبات نحو الهدف المشترك وهو القدس وفلسطين الحرة”.

وتابع “نقول لإخواننا في حزب الله: إننا نرسم معًا بالدم والنار في مشهدية بطولية وحدة الساحات، فالعدو الصهيوني يصرخ وينزف من صليات صواريخكم شمال فلسطين المحتلة ووسطها، ونحن نجهز على قادته وجنوده في جنوبها”.

وأكد القيادي في سرايا القدس “على العدو المجرم ألا ينتظر منا سوى القتال، فالأرض لا تتسع إلا لأهلها، ولن نساوم على حقوقنا، ولن ننكسر بعون الله تعالى”.