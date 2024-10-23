شاهد: سقوط صواريخ على كريات شمونة واشتعال النيران في معرض سيارات

أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، أنه قصف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل برشقات صاروخية.

وقال الحزب، في بيان عبر قناته على تلغرام، إنه “قصف مستعمرة كريات شمونة ‏بصليات من الصواريخ”.

وأضاف أن ذلك جاء “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه”.

وأظهرت صور متداولة اشتعال النيران في أحد معارض شركة تويوتا جراء القصف على كريات شمونة.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 30 صاروخًا من لبنان على خليج حيفا وكريات شمونة شمالًا قبل ظهر اليوم الأربعاء.

ودوت صفارات الإنذار في خليج حيفا ومدينة عكا والعديد من البلدات في الجليل الأعلى والجليل الأوسط بينها مستوطنتا كريات شمونة والمطلة، حسب الجيش الإسرائيلي.

#عاجل للمرة الخامسة اليوم: سلاح الجو يواصل اعتراض مسيرات في الشمال والجنوب قبل قليل اعترض سلاح الجو مسيرة أطلقت من لبنان. تم اعتراض المسيرة قبل اختراقها الاجواء الاسرائيلية. مند مطلع اليوم اعترض سلاح الجو خمس مسيرات في الشمال والجنوب. pic.twitter.com/veAQxT5Fzu — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 23, 2024

اعتراض مسيَّرات

وقال الجيش في منشور على منصة إكس “بعد التنبيهات التي فُعّلت في الجليل الأعلى والجليل الأوسط والخليج، رُصدت خلال دقيقتين 25 عملية إطلاق عبرت الأراضي اللبنانية، جرى اعتراض معظمها، ورُصد سقوط بعضها في مناطق مفتوحة”.

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى اعتراض مسيَّرة فوق الأراضي اللبنانية.

وأضاف “إثر التنبيهات التي فُعّلت في (مستوطنتَي) ديشون وراموت نفتالي، اعترض سلاح الجو طائرة مسيَّرة فوق الأراضي اللبنانية”.

وتابع الجيش “منذ ساعات الصباح، اعترض سلاح الجو 4 مسيَّرات”.

ولم تتوقف صفارات الإنذار في شمالي إسرائيل منذ ساعات الصباح، بعد أن دوت في ساعة مبكرة وسط إسرائيل أيضًا بما في ذلك مدينة تل أبيب.