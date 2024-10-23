شاهد: لحظة الهجوم على شركة صناعات الفضاء التركية

تداول ناشطون تسجيلات مصورة للحظة الهجوم على شركة صناعات الفضاء التركية (توساش)، الأربعاء، التي أسفرت عن قتلى وجرحى.

وتظهر اللقطات عددا من المسلحين يوجهون بنادقهم تجاه المبنى والأشخاص المحيطين حوله.

كما يظهر انفجار كبير من بعيد في أحد المقاطع.

وأظهرت صور أخرى بوابة متضررة واشتباكا في موقف للسيارات بالقرب منها.

وشركة (توساش) واحدة من أهم شركات الدفاع والطيران في تركيا، وتنتج الطائرة “قآن”، أول طائرة مقاتلة مصنوعة في تركيا، إلى جانب مشروعات أخر.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار وإطلاق النار الذي تلاه وهوية مرتكبي الحادث، وقالت بعض التقارير الإعلامية إن الهجوم انتحاري وإن هناك رهائن داخل المبنى.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سقط “4 شهداء و14 جريحا جراء الهجمة الإرهابية التي استهدفت شركة صناعة الطيران والفضاء التركية”.