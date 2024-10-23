شاهد: مقاتل من حزب الله يواجه قوات إسرائيلية بمفرده في جنوب لبنان

كشفت لقطات بثها جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جانبًا من المعارك التي يشنها الجيش مع قوات حزب الله جنوبي لبنان.

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي قوة الرضوان، وهي قوات النخبة في حزب الله اللبناني، وهو يقف بثبات مواجهًا جيش الاحتلال من عدة جهات تحت زخات الرصاص التي تصيب مناطق حوله.

كما كشفت المشاهد المصورة من طائرات استطلاع إسرائيلية، استهداف المقاتل من عدة جهات، من بينهم مسيرة في الجو.

ولم يبد المقاتل أي خوف أو هلع، وظل واقفًا يحتمي تارة ويخرج ليقاتل تارة أخرى، ولجأ جيش الاحتلال في النهاية لقصفه بغارة جوية.

בתיעוד מרחפן: חיסול מחבלי ‘כוח רדואן’ של חיזבאללה חמושים בטיל RPG ורובה – פעילות כוחות המילואים של הצנחנים (55) לכל הפרטים:https://t.co/hMBluH3DHD pic.twitter.com/JsSJzfkHE8 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 22, 2024

ويواصل حزب الله التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة جنوب لبنان، فضلًا عن قصف مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية، وأعلن اليوم عن تنفيذ 36 عملية ضد الاحتلال، من بينهما عمليات استهدف من خلال قوات إسرائيلية متوغلة في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الرائد أفيرام حاريف نائب قائد كتيبة 9308 في المعارك الدائرة بجنوبي لبنان.